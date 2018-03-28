Китайская компания привезла в Украину переездной асфальтный завод

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Китайский сухогруз FU RONG SONG доставил в Одесский порт переездной асфальтный завод
Фото: Администрация Одесского порта

Китайский сухогруз FU RONG SONG доставил в Одесский порт переездной асфальтный завод

19 марта китайское судно FU RONG SONG (оператор Cosco) доставило в Одесский порт порт 2,5 тыс. тонн груза для мобильного асфальтового завода и большую партию дорожно-строительной техники.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации Одесского порта.

По словам директора по эксплуатации компании Игоря Ярового, груз разнородный: в ящиках, а также техника - асфальтоукладчики, грузовики и другое оборудование.

Напомним, что китайская компания Sinohydro Corporation станет подрядчиком объездной бетонной трассы вокруг Житомира, которая обойдется в €42,3 млн.

А в прошлом году Укравтодор совместно с компанией из Китая договорились провести реконструкцию трассы Одесса-Николаев-Херсон.

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