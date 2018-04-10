Китайская компания построит в Украине солнечную электростанцию

ДТЭК планирует до конца следующего года построить до 1 тыс. МВт солнечной и ветровой генерации

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова и китайская China Machinery Engineering Corporation подписали контракт на строительство солнечной электростанции в Никополе.

Об этом сообщил глава ДТЭК Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.

Стоимость электростанции с установленной мощностью 200 МВт оценивается в €230 млн.

Строительство объекта планируется завершить до конца 2018 года, а в марте 2019-го уже начать отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

"Проект 200 МВт – это начало пути. У нас амбициозные планы - к концу 2019 года построить до 1 тыс. МВт солнечной и ветровой генерации. Объем инвестиций для реализации таких проектов превысит €1 млрд", - отметил Тимченко.

Он не стал раскрывать все детали обеспечения финансирования проекта строительства солнечной электростанции, но отметил,что инвестиции китайской компании будут обеспечены Экспортно–кредитным агентством КНР.

Отметим, что в январе в Никополе уже заработала новая солнечная электростанция мощностью 10 МВт, построенная на средства канадских инвесторов.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.