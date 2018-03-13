Китайская компания начала бурение скважин в Украине

Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. начала бурение скважины в Полтавской области по заказу украинской госкомпании Укргаздобыча.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении общества.

Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина - 4940 м.

Отметим, что в сентябре 2017 года Укргаздобыча подписала контракты с Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. (Китай) на бурение 24 новых скважин в Полтавской и Харьковской областях.

Укргаздобыча является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, акции которой принадлежат Нафтогаз Украины. Основными направлениями деятельности компании являются добыча природного газа, газоконденсата и нефти.