Китайская компания начала бурение скважин в Украине

0 комментировать
Китайская компания начала бурение скважин в Украине

Китайская нефтесервисная компания Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. начала бурение скважины в Полтавской области по заказу украинской госкомпании Укргаздобыча.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Бурение скважины происходит на Яблунивском газоконденсатном месторождении общества.

Проектный срок строительства скважины составляет 112 суток, проектная глубина - 4940 м.

Отметим, что в сентябре 2017 года Укргаздобыча подписала контракты с Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. (Китай) на бурение 24 новых скважин в Полтавской и Харьковской областях.

Укргаздобыча является крупнейшей газодобывающей компанией Украины, акции которой принадлежат Нафтогаз Украины. Основными направлениями деятельности компании являются добыча природного газа, газоконденсата и нефти.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

Андрей Леденёв
Андрей Леденёв Деолигархизация или передел 1

Недавно телевизионная программа Схемы (проект Радио Свобода) опубликовала расследование о том, как фирма Аркона Газ-Энергия, которая принадлежит связанным с Петром Порошенко лицам, забрала у госкомпании Укрнафта месторождение, в которое ранее крупнейший добытчик инвестировал миллионы долларов.

Алексей Фелди
Алексей Фелди Что может грозить за неуплату налогов 0

Привлечение к уголовной ответственности, а еще чаще – угроза привлечения по статье 212 уголовного кодекса Украины за уклонение от уплаты налогов является одной из самых "ходовых" статей в хозяйственной деятельности.

Владимир Ломийчук
Владимир Ломийчук Зачем компаниям антикризисное управление 0

Устойчивость является лишь временным состоянием, даже если она длится годами. Любая организация потенциально может оказаться в угрожающей для нее ситуации.

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове