Китай разрешил рейсы из Украины на тропический курорт Хайнань

Заявки на получение прав на регулярные полеты из Киева в Хайкоу и Санью подали сразу три украинские авиакомпании

Китай согласился внести города Хайкоу и Санья на тропическом острове Хайнань, расположенном на одной широте с Гавайями, в список пунктов, куда возможно выполнение регулярных рейсов из Украины.

Соответствующее решение китайская сторона подтвердила письмом от 4 сентября в ответ на предложение Госавиаслужбы Украины, направленное в июле в Гражданскую авиационную администрацию Китая, сообщили в Госавиаслужбе Украины.

В письме отмечается, что назначенные авиаперевозчики могут выполнять неограниченное количество рейсов на остров Хайнань, пользуясь правом 3 и 4 свободы воздуха — оно предусматривает возможность перевозки пассажиров и грузов из Украины в Китай и в обратном направлении.

Договоренности о воздушном сообщении между Украиной и Китаем позволяют авиакомпаниям каждой из сторон совершать суммарно до 14 рейсов в неделю в Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, но не более 7 рейсов в неделю по каждому направлению.

Сейчас заявки на получение прав на регулярные полеты из Киева в Хайкоу и Санью подали сразу три украинские авиакомпании: МАУ, Azur Air Ukraine и SkyUp. Их комиссия Госавиаслужбы Украины рассмотрит на заседании, которое состоится 26 сентября.

В настоящее время регулярные рейсы в Китай выполняет только МАУ. Авиакомпания летает между Киевом и Пекином.