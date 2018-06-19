Китай примет ответные меры в случае введения США новых пошлин

Китай примет ответные меры в случае, если США введут новые пошлины в отношении китайских товаров, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства коммерции КНР.
"Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", - говорится в заявлении.
В Пекине отметили, что Вашингтон "начал торговую войну и нарушил законы рынка".
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Китаю, что США могут ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из КНР на сумму $200 млрд.
Напомним, 15 июня США ввели пошлины в 25% на китайскую технику.
16 июня Китай зеркально ответил на введение американских пошлин.
Комментарии
Правила комментирования