Китай примет ответные меры в случае введения США новых пошлин

Китай пригрозил ответить США в случае введения пошлин на его продукцию

Китай примет ответные меры в случае, если США введут новые пошлины в отношении китайских товаров, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства коммерции КНР.

"Если американская сторона окончательно потеряет разум и опубликует новый перечень, то китайская сторона будет вынуждена принять комплексные количественные и качественные меры и дать решительный ответ", - говорится в заявлении.

В Пекине отметили, что Вашингтон "начал торговую войну и нарушил законы рынка".

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил Китаю, что США могут ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из КНР на сумму $200 млрд.

Напомним, 15 июня США ввели пошлины в 25% на китайскую технику.

16 июня Китай зеркально ответил на введение американских пошлин.