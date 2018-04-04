Китай пригрозил США новыми пошлинами на товары - Bloomberg

Китай планирует ввести 25% пошлины на 106 товаров, которые производятся в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, новые пошлины касаются соевых бобов, автомобилей и самолетов, химикатов и некоторых других групп товаров, объем импорта которых в 2017 году составил $50 млрд.

"Реакция Китая была более жесткой, чем ожидалось на рынке, - инвесторы не предусматривали в стране дополнительные тарифы на чувствительные и важные продукты, такие как соевые бобы и самолеты", - отметил стратегический аналитик в Scotiabank в Сингапуре Гао Ци.

По его словам, инвесторы считают, что торговая война нанесет вред обеим странам и их экономике.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.

Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к повторному введению пошлин на товары из США. Позже Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.