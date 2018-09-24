Китай передумал проводить торговые переговоры с США – The Washington Post

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Китайские чиновники отменили запланированные переговоры

Китайские чиновники отменили запланированные переговоры

Китай отказался от торговых переговоров с США за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп планировал усилить пошлины на китайские товары.

Об этом сообщил источник, знакомый с обсуждением, пишет The Washington Post.

Китайские чиновники отменили запланированные переговоры после того, как Трамп объявил, что он будет вводить новые пошлины до 10% еще на $200 млрд на китайский импорт.

Пекин обещал "отбить удар", введя дополнительные 10% пошлины на американских изделий на $60 млрд.

Ранее Трамп заявил, что собирается ввести пошлины на импорт товаров из Китая и ограничить китайские инвестиции. Позже Министерство коммерции Китая сообщило, что готовится к повторному введению пошлин на товары из США. Китай со 2 апреля ввел повышенные пошлины на 128 товаров, импортируемых из США.

Отметим, что Трамп также ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из всех стран, за исключением Канады и Мексики, для которых предусмотрено исключение сроком на 30 дней.

В июне Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около $50 млрд.

В сентябре президент США заявил, что готов в короткие сроки ввести дополнительные пошлины на $267 млрд на китайские товары.

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