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Китай отменил многолетний запрет на импорт украинской птицы

Сегодня, 19:07
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Фото: pexels

Иллюстративное фото

Власти Китая отменили запрет на импорт из Украины мяса птицы и продукции птицеводства, введенный в 2005-2006 гг. из-за гриппа птицы.

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Эта информация соответствует действительности, но в официальном порядке Госпродпотребслужба еще ее не получила… Теперь будет начата процедура согласования инспекционных и карантинных требований, а также процедура экспорта указанной продукции", - сообщили в Госпродпотребслужбе.

По данным украинского ведомства, снятие запрета на импорт украинской птицы является одной из предпосылок открытия рынка Китая, поскольку Украина не осуществляла экспорт этой продукции в КНР.

Напомним, что Госпродпотребслужба вместе с компетентным органом Гонконга согласовали ветеринарный сертификат для экспорта мяса птицы и яиц.

Теги:   Запрет Птицы Импорт Китай

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