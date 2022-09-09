По просьбам трудящихся. Молдова возобновит прямые авиарейсы из Кишинева в Москву 9 сентября, 12:17 Молдова приостановила авиасообщение с РФ после начала российского вторжения в Украину. (Фото:airmoldova.md)

Авиакомпания Air Moldova возобновит прямые авиаперелеты из Кишинева в Москву начиная с 1-го октября.

Как сказано в сообщении компании, принятое решение стало результатом многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями.

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В Air Moldova также добавили, что решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

«Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время потраченное в пути, длительные и утомительные полёты с пересадкой. Особенно трудными являются поездки в случаях неотложной медицинской помощи», — сказано в заявлении компании.

Air Moldova выполняет регулярные и сезонные рейсы в страны Европы, Израиль, на курорты Турции и Египта. Флот компании состоит из лайнеров А321, А320, А319. На ее долю приходится до 50% пассажирских авиаперевозок в Молдове.

Как сообщалось, после начала российского вторжения в Украину Молдова, а также страны ЕС и Северной Америки закрыли небо закрыли небо для гражданской авиации РФ.

Кроме того, Молдова с 24 февраля полностью закрыла свое воздушное пространство и возобновила полеты из Кишинева только с 21 марта.

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