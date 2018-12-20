Киевстар запустил услугу Mobile ID на всей территории Украины
Оператор мобильной связи Киевстар совместно с совместно с государственным предприятием Национальные информационные системы Министерства юстиции запустили услугу мобильной идентификации и электронной цифровой подписи Mobile ID на всей территории Украины.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление директора по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Евгения Кражана во время пресс-конференции.
22 точки выдачи sim-карт Mobile ID и сертификатов от АЦСК (аккредитованный центр сертификации ключей) органов юстиции уже начали работу в 11 украинских городах, отметил Кражан.
Карты Mobile ID смогут получить физические лица-предприниматели, контрактные абоненты и корпоративные клиенты Киевстара из любого населенного пункта Украины.
"Все основные игроки рынка также запускают эту технологию в тестовом режиме. ... Компания Киевстар первая подошла системно к решению этого вопроса. Украина теперь входит в первую двадцатку или тридцатку стран, внедряющих услугу мобильной идентификации", - отметил Кражан.
В то же время, заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов отметил, что запуск Mobile ID - часть пути по интеграции в цифровой рынок Европейского Союза.
"Следующий потенциальный шаг - это интеграция нашего рынка доверительных услуг в рынок ЕС, является приоритетом для нашей страны. Это возможность идентификации всех процедур в Украине со странами Европы для того, чтобы иметь возможность в случае необходимости получать услуги в ЕС", - заявил он.
Напомним, Киевстар начал тестировать Mobile ID в декабре 2017 года.
Vodafone запустил собственную систему мобильной идентификации Mobile ID для бизнес-клиентов в августе 2018 года.