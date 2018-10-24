Киевстар запустил новый "семейный" тариф

Крупнейший украинский оператор мобильной связи - компания Киевстар запустила семейный тариф для контрактных абонентов с возможностью подключения до четырех номеров на один лицевой счет за 75 грн/месяц.

Об этом говорится в пресс-релизе оператора, передает Интерфакс-Украина.

Согласно условиям тарифа, абоненты помимо безлимитных звонков в сети Киевстар получат 50 минут для звонков на другие сети по Украине, а также в Италию, Польшу и Россию, 5 тыс. Мбайт интернета и бесплатное использование приложении Kyivstar Go TV.

Тариф могут подключить абоненты Киевстара, которые пользуются услугами оператора не менее трех месяцев, при условии посещении филиала компании с паспортом.

Подключение возможно только на существующий личный счет, на котором уже зарегистрированы номер/номера с Киевстар 4G, Киевстар 4G Extra, Киевстар 4G Ultra, Киевстар 4G Business, Киевстар 4G Business VIP, Киевстар 4G Extra+ и Киевстар 4G Business Premium, при этом на одном личном счете может быть не более четырех номеров с Киевстар Семья.

В компании подчеркнули, что если хотя бы одно из условий пользования тарифом не будет выполнено, абонентская плата по тарифу Киевстар Семья составит 150 грн/мес.

Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня 2017 26,1 млн абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 увеличилась на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года - до 7,9 млрд грн.

Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.