Киевстар запустил новый "семейный" тариф

Крупнейший украинский оператор мобильной связи - компания Киевстар запустила семейный тариф для контрактных абонентов с возможностью подключения до четырех номеров на один лицевой счет за 75 грн/месяц.
Об этом говорится в пресс-релизе оператора, передает Интерфакс-Украина.
Согласно условиям тарифа, абоненты помимо безлимитных звонков в сети Киевстар получат 50 минут для звонков на другие сети по Украине, а также в Италию, Польшу и Россию, 5 тыс. Мбайт интернета и бесплатное использование приложении Kyivstar Go TV.
Тариф могут подключить абоненты Киевстара, которые пользуются услугами оператора не менее трех месяцев, при условии посещении филиала компании с паспортом.
Подключение возможно только на существующий личный счет, на котором уже зарегистрированы номер/номера с Киевстар 4G, Киевстар 4G Extra, Киевстар 4G Ultra, Киевстар 4G Business, Киевстар 4G Business VIP, Киевстар 4G Extra+ и Киевстар 4G Business Premium, при этом на одном личном счете может быть не более четырех номеров с Киевстар Семья.
В компании подчеркнули, что если хотя бы одно из условий пользования тарифом не будет выполнено, абонентская плата по тарифу Киевстар Семья составит 150 грн/мес.
Киевстар - крупнейший украинский оператор мобильной связи, который обслуживал на конец июня 2017 26,1 млн абонентов. Его выручка за первое полугодие 2017 увеличилась на 10,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года - до 7,9 млрд грн.
Акционер Киевстара - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.
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