Киевстар запустил новую услугу денежных переводов

Воспользоваться сервисом можно со смартфона, планшета или компьютера

Крупнейший украинский мобильный оператор Киевстар запустил онлайн-платформу для перевода средств между банковскими картами.

Об этом сообщается в пресс-релизе оператора

Воспользоваться сервисом можно со смартфона, планшета или компьютера. Услуга доступна на сайте оператора, а также в приложении Мобильные деньги.

В компании отмечают, что тариф за пользование услугой состоит из двух частей: переменной – 0,5% от суммы перевода – и фиксированной – 2,5 грн за каждую успешную транзакцию.

Кроме того, отмечается, что переводы средств с карты на карту пользуются большой популярностью. Так по данным НБУ, в четвертом квартале 2017 года объем данной услуги вырос на 54,1%, украинцы 43,2 млн раз осуществляли денежные переводы между банковскими счетами.

Напомним, что в lifecell и Vodafone услугу перевода средств с карты на карту запустили еще раньше, 2017 и 2015 году, но комиссия у них них высше - 1% от суммы перевода и 5 грн за транзакцию у обеих операторов.