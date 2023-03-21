Киевстар в 2022 году инвестировал в телеком сеть 5,9 млрд грн и оплатил в государственный бюджет 10,7 млрд грн налогов 21 марта, 14:41 Новости компаний Киевстар

Несмотря на ежедневные вызовы военного времени, Киевстар успешно выполняет свою задачу — обеспечение доступа к услугам связи и интернета, помощь обществу, развитие цифровых продуктов и решений.

В 2022 году команда Киевстар вернула связь в 816 населенных пунктов и отстроила 600 базовых станций, разрушенных в результате военных действий. В течение года специалисты компании провели 144 тысячи ремонтно-восстановительных работ на объектах телеком-сети. Благодаря их ежедневной работе 90% базовых станций работают и снабжают абонентов жизненно необходимыми услугами связи и интернета.

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В 2022 году более 1,8 млн абонентов компании, находившихся на территории Евросоюза, смогли пользоваться мобильной связью по тем же тарифам, что и в Украине, благодаря новой услуге Роуминг как дома. В деоккупированных населенных пунктах абоненты получают специальные тарифы с пакетами минут и мобильного интернета без оплаты услуг. В 2022 году компания предоставила абонентам бесплатные услуги и бонусы в эквиваленте 577 млн грн. Также Киевстар выделил 300 млн грн в поддержку государственной инициативы по восстановлению цифровой инфраструктуры Украины и более 130 млн грн для обеспечения гуманитарных нужд военных, переселенцев, больниц. Компания обеспечивает бесплатным интернетом 1500 бомбоубежищ и 1200 домов для переселенцев. В целом на поддержку абонентов, сотрудников, гуманитарную помощь и благотворительные проекты в 2022 году Киевстар потратил более 1,6 млрд грн Кроме того, в 2022 году Киевстар перечислил в государственный бюджет налогов и других платежей на общую сумму 10,7 млрд грн.

Фото: Киевстар

В 2022 году компания продолжила развитие сети 4G и установила 700 новых базовых станций — столько же, как и в мирном 2021 году. Кроме того, технологически обновлено более 7000 базовых станций. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета и улучшить качество связи в регионах с высокой нагрузкой трафика, например на западе Украины, куда в 2022 году переехало более трех миллионов абонентов. Капитальные расходы телеком-оператора на восстановление и развитие телекомсети в 2022 году достигли 5,9 млрд грн, что на 7,4% больше, чем за 2021 год.

В четвертом квартале 2022 г. абоненты увеличили использование мобильного интернета на 26,3% против четвертого квартала 2021 года. Количество абонентов, пользующихся услугами в сети 4G, увеличилось в четвертом квартале 2022 года на 8,2% и в настоящее время составляет 53% от общего числа всех абонентов компании. Это стало возможным благодаря увеличению сети 4G в 2022 году. Так, услуги 4G связи от Киевстара доступны для 93% населения на подконтрольной Украине территории. Для улучшения клиентского опыта Киевстар в 2022 году активно развивал технологию VoLTE, позволяющую получать голосовую связь в сети 4G. В 2022 году этой услугой воспользовалось 1 млн абонентов.

Киевстар продолжает развивать цифровые продукты, чтобы обеспечить потребности абонентов в дистанционном обучении, доступе к украинской кинопродукции и информационном контенте. Так, количество абонентов услуги Киевстар ТВ в четвертом квартале 2022 года увеличилось на 60% против четвертого квартала 2021 года и достигло 1,1 млн пользователей. В августе 2022 Киевстар сделал инвестицию в лидера рынка электронных решений для медицинских учреждений компанию Helsi. Это позволит телеком-оператору развивать продукты цифровой медицины для частных и бизнес-клиентов.

Фото: Киевстар

Показатели деятельности Киевстар в четвертом квартале 2022 года и за весь год против аналогичного периода 2021 года

Инфографика: Киевстар

* Капитальные расходы, за исключением аренды и лицензий

Справка о Киевстаре:

Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на декабрь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов Домашнего интернета. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т. д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. В 2022 году компания выделила более 130 млн грн помощи на гуманитарные нужды общества и предоставила абонентам безвозмездных услуг и бонусов в эквиваленте 577 млн грн. Киевстар поддержал инициативу президента Украины по привлечению средств на восстановление Украины и перечислил 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры. Акционер Киевстар — международная Группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua