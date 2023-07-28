Киевстар оказал помощи украинцам и ВСУ на 1,162 млрд грн 28 июля, 11:48 Новости компаний Киевстар

Ключевыми направлениями помощи стали обеспечение гуманитарных потребностей ВСУ, восстановление инфраструктуры, киберзащита, разминирование территории Украины, поддержка уязвимых слоев населения и тому подобное.

С начала полномасштабной войны национальный телеком-оператор оказал помощь государству, Вооруженным силам Украины и абонентам на общую сумму более 1,162 млрд грн.

Видео дня

Фото: Киевстар

Компания сосредоточила свою поддержку на реализации проектов, которые помогают Украине преодолевать сложности войны и приближают победу и мир. Среди таких — обеспечение гуманитарных потребностей ВСУ, восстановление цифровой инфраструктуры, противодействие киберпреступности, разминирование территории Украины, поддержка медицинских учреждений, обеспечение бесплатной связью защитных объектов гражданской обороны, помощь уязвимым слоям населения и т. д.

В частности, компания выделила 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры Украины, 55 млн грн — для усиления киберзащиты страны, 45 млн грн перечислено фонду компетентной помощи армии «Повернись живим», 10 млн грн — для оснащения инженерно-саперных групп в рамках инициативы «Нам тут жити», еще 10 млн грн получил Национальный реабилитационный центр «Незламні» на оборудование для лечения детей с ожогами. Более 500 млн грн выделено на обеспечение бесплатных услуг связи для защитных объектов гражданской обороны, учебных заведений, пострадавших от разрушений, врачей, абонентов на деоккупированных территориях. Телеком оператор также поддерживает своих сотрудников, которые находятся на военной службе в рядах ВСУ, начисляя им ежемесячно заработную плату.

В проектах помощи ВСУ и населению Украины принимают участие как сотрудники и волонтерские группы компании, так и абоненты. В частности сотрудники Киевстара перечислили 2,2 млн грн собственных средств на благотворительные проекты, а абоненты с помощью услуг SMS, «Допомога ЗСУ» и других телеком услуг, предоставляемых компанией, собрали более 46 млн грн. Эти средства были перечислены в фонды «Повернись живим», «Твоя опора», «Let`s help», «Каритас Украина» и другие.

Кроме помощи ВСУ и обществу, Киевстар восстанавливает и развивает телеком-инфраструктуру Украины, инвестирует в энергонезависимость мобильной сети, подключает к бесплатному интернету укрытия и модульные городки для переселенцев.