300 млн грн на цифровизацию и благодарность от президента Украины — меморандум Минцифры и Киевстара 3 апреля, 15:38 Новости компаний Киевстар

Национальный телеком оператор получил благодарность от президента Украины Владимира Зеленского за поддержку фандрейзинговой платформы United24. В частности, на днях Киевстар перечислил на государственный счет последнюю часть инвестиций из общей суммы 300 млн грн, которую выделил для реализации государственных проектов по цифровому развитию и киберзащите Украины.

Помощь в 300 млн грн предоставлена телеком-оператором на бесплатных условиях в рамках Меморандума, подписанного между Киевстаром и Министерством цифровой трансформации Украины в июле 2022 года. Согласно Меморандуму с Министерством цифровой трансформации, Киевстар обязался выделить средства для реализации ключевых задач цифровизации. Сумма уже поступила на государственный счет через фандрейзинговую платформу UNITED24, запущенную по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Министерство цифровой трансформации Украины обеспечит целевое использование средств для важнейших проектов восстановления и укрепления цифровой инфраструктуры.

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«Киевстар как давний и надежный партнер государства направляет свой опыт, технические мощности и финансовые возможности для приближения победы Украины, — отмечает президент компании Киевстар Александр Комаров. — Мы продолжим наше плодотворное сотрудничество с Министерством цифровой трансформации и скоро сообщим о новых проектах».

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, эти средства направляются на топ-приоритетные проекты по цифровой трансформации нотариата (е-нотариат) и товарно-транспортных накладных (е-ТТН), на цифровизацию услуг ДРАГСов и другие. А также на модернизацию и развитие государственных реестров, усиление информационной безопасности, укрепление киберзащиты страны.

Фото: Киевстар

«Во время полномасштабной войны цифровая инфраструктура стала основой для эффективной работы государства. Работает таможня, выплачиваются пенсии, зарплаты, полноценно работает правительство. Почти каждую неделю Минцифра запускает новые услуги в Дии. И все это во время первой в мире кибервойны. Спасибо компании Киевстар за вклад в развитие цифровой Украины. Такая поддержка позволяет нам реализовывать топ-проекты для усиления безопасности и надежности цифровой инфраструктуры», — отметил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Киевстар стал одним из доноров, помогающих возрождению Украины, и продолжает помогать преодолевать вызовы войны. Так компания перечислила благотворительным фондам более 130 млн грн на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. А также предоставила абонентам бесплатных сервисов более чем на 577 млн грн. В 2022 году Киевстар уплатил более 10,7 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет и инвестировал почти 6 млрд грн в восстановление и строительство сетей мобильной связи в Украине.