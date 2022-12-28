Несмотря на сложности, мы продолжаем цифровизировать Украину. Президент Киевстар 28 декабря, 13:17 Партнерский проект Александр Комаров, президент телеком-оператора Киевстар

Говорить о будущем во время войны непросто. Бизнесы фокусируются на непрерывности работы, поддержке своих клиентов и команд. Впрочем, это не значит, что амбиции и планы на паузе. Телеком-оператор Киевстар уже 25 лет работает в Украине и надеется, что успешно это будет продолжать и в последующие десятилетия. Его президент Александр Комаров убежден, что компания продолжит развивать цифровые сервисы в Украине.

— Этот год для Украины стал, несомненно, настоящим вызовом — и для бизнесов, и для нации в целом. Какие главные уроки 2022-го вы как руководитель одной из крупнейших компаний страны вынесли?

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— Люди, их вовлеченность, правильные ценности, видение и культура компании являются решающими факторами успеха как в хорошие, так и в трудные времена. В кризисных условиях их значение только растет. Поэтому мы несколько адаптировали свое видение «Изменить Украину и открывать новые услуги для людей». Сейчас концентрируемся на том, чтобы совместными усилиями «Спасти Украину и помочь людям».

Успех требует тщательной подготовки. Мы начали готовиться к работе в кризисных условиях еще до войны, и поэтому частично были готовы к некоторым вызовам. Просчитать все невозможно, но здравый смысл и аналитика существенно помогли в митигации рисков. К примеру, еще год назад мы обеспечили географическое резервирование ключевых сервисов на западе Украины.

Война требует быстрых решений и реагирования. Перестройка управленческих процессов и их децентрализация позволили нам сократить время на согласование. Так мы максимально ускорили введение изменений и реагирование на вызовы. В общем, разные меры по усилению устойчивости бизнеса не счесть.

Фото: Александр Комаров, президент телеком-оператора Киевстар

— Война и блэкауты показали, насколько важны связь и интернет в любой локации и в любых условиях. Что делает компания для повышения устойчивости своей сети и какие возможны инновации в этом направлении?

— На фоне войны изменилось восприятие телекомоператоров и значение их сервисов. Общество переосмыслило их роль, ведь они предоставляют важные услуги связи и доступа к информации. Работа в этой области — особая ответственность для меня и всех коллег.

Несмотря на внутреннее беспокойство и кризис, члены команды сплотились и работали слаженно, были на связи и днем, и ночью. Многие вопросы пришлось решать уже после 24 февраля, такие как запуск национального роуминга. В мирное время команда Киевстара оценивала, что его техническая реализация займет не менее полугода. Но в начале марта вместе с коллегами в индустрии мы это сделали за 10 дней.

И сейчас, во время блэкаутов, национальный роуминг помогает многим. К примеру, максимальное количество абонентов других операторов воспользовалось сетью Киевстар 29 ноября — более 841 тысячи. Больше всего в Киевской, Харьковской и Одесской областях. Параллельно мы делаем максимум чтобы сохранять доступ украинцев к связи и информации при отключениях света. В частности, закупаем генераторы и модернизируем батареи базовых станций.

— Каждый из нас верит в ВСУ и ждет победы. Когда этот день в конце концов наступит, каких инвестиций и сколько времени требуется телеком-бизнесу для восстановления?

— Эта несправедливая война стала огромным испытанием для экономики страны и всего народа. Мне трудно оценить даже те потери, которые понесла сеть Киевстар. Но речь идет о миллиардах гривен. Только за девять месяцев 2022 года капитальные расходы компании достигли почти 3,5 млрд грн. Большая часть этих средств пошла именно на восстановление. Например, в Киевской, Черниговской, Сумской областях масштабы разрушений телекомсети достигали 30%, но в Харьковской и Херсонской областях эти цифры доходят до 80%.

Несмотря на все сложности, мы продолжаем двигаться в направлении цифровизации Украины. За девять месяцев 2022 года мы построили 470 новых базовых станций 4G и модернизировали еще 6400 базовых станций для улучшения мобильного интернета. Обновляем сети для услуги Домашний Интернет, увеличивая скорость до 1GB/сек. Мы не останавливаемся: наши инвестиции в 2023 году будут не меньше, чем в этом году.

— В сети есть немало мемов о том, как ведущие украинские бизнесы «сражаются» за первенство по возвращению на освобожденные территории. Киевстар традиционно среди лидеров. Как вы адаптировали свои операционные процессы для таких результатов?

Фото: Александр Комаров, президент телеком-оператора Киевстар

— Мы начинаем восстанавливать телеком-инфраструктуру только получаем разрешения от местных военных администраций и «зеленый свет» от саперов. Восстановление может занять от нескольких дней до месяцев. Если разрушения в деоккупированном городе большие, не теряем времени на строительство — сразу запускаем несколько передвижных базовых станций. Так мы поступили, например, в Изюме и Херсоне.

Одновременно запускаем работу наших магазинов, оборудованных генераторами. Люди приходят сюда подзарядиться, восстановить сим-карту. Безусловно, способность сети в экстремальных условиях и скорость восстановления — наши приоритеты, ведь речь идет об ответственности перед нашими клиентами.

Невозможно не сказать о самоотверженной и смелой работе наших сотрудников. Речь идет не только о профессионализме. Это еще и мужество. К примеру, наши инженеры работали на базовой станции в освободившемся населенном пункте, когда рядом ВСУ боролись с враждебными ДРГ. Таких случаев «обычного героизма» у нас очень много.

— Телеком — это уже давно не только о звонках. Операторы строят целые экосистемы сервисов. В каком направлении движется Киевстар и как вы видите предложение компании через несколько лет?

— Несмотря на войну, Киевстар продолжит развивать и инвестировать в свою диджитал-экосистему. Это не только B2C-сервисы, но и B2B-сервисы, в частности, Big Data и Cloud, кибербезопасность и киберзащита.

Недавно мы закрыли соглашение о покупке медицинского сервиса Helsi, которое имеет для нас большое значение. Во-первых, мы хотим внести свой вклад в цифровизацию здравоохранения в Украине. Во-вторых, это стратегическая инвестиция, поскольку Киевстар планирует развивать цифровые услуги в разных индустриях.

Отдельно скажу о значительном развитии Киевстар ТВ. За время войны он даже увеличил количество пользователей, особенно среди уехавших за границу украинцев. Мы движемся к отметке в миллион абонентов. Речь идет не только о ТВ, но и возможностях дистанционного обучения. К примеру, в наши пакеты Домашнего интернета включен бесплатный доступ к онлайн-платформам со школьными уроками. Мы понимаем, насколько это актуально сейчас, когда большинство детей учится из дома.

Фото: Александр Комаров, президент телеком-оператора Киевстар

— Существует мнение, что у Украины есть все, чтобы стать «восточноевропейским тигром». С вашей точки зрения, после победы что необходимо сделать в первую очередь, чтобы не потерять этот потенциал?

— Быстрые и болезненные реформы, но после войны это будет относительная боль. Первоочередной должна быть реформа государственного управления и максимальная цифровизация отношений между гражданином, бизнесом и государственным управлением. Это также включает в себя модернизацию и тотальную либерализацию экономики, включая перезагрузку налоговой и разрешительной систем. Все это, конечно, при гарантированном верховенстве права.

— Что помогает лично вам сохранять спокойствие и оптимизм, несмотря на текущую ситуацию?

— Вера в добро, моя семья и невероятная важность того, что мы каждый день делаем в Киевстаре.

Крупнейший телеком-оператор Украины в цифрах

— 25 лет на рынке

— $6 млрд инвестиций в Украину

— 8,8 млрд налогов за 10 месяцев 2022 года

— Более 80% сети работает в обычном режиме в условиях войны

— 300 млн грн — государству на восстановление цифровой инфраструктуры

— 130 млн грн — гуманитарная помощь ВСУ и украинцам