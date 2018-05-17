Киевсовет рекомендовал ограничить использование полиэтиленовых пакетов в магазинах

В Киеве покупателям в магазинах будут предлагать замену полиэтиленовым пакетам

Киевсовет рекомендовал субъектам хозяйствования в сфере торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу одноразовым полиэтиленовым пакетам. Это могут быть биологические полимерные или бумажные пакеты, многократные сумки и тому подобное.

Ограничение использования полиэтиленовых пакетов в магазинах поддержали 75 депутатов, свидетельствует информация на сайте Киевсовета.

Решение носит рекомендательный характер и не влечет за собой никаких штрафных санкций.

Вопрос запрета использования и продажи полиэтиленовых пакетов в Украине должен решаться централизованно на государственном уровне, поскольку требует изменений в законодательных актах Украины.

"Мы хотим сделать так, как во многих странах мира, где использование полиэтилена или облагается большими налогами, или вообще запрещено. Это решение рекомендует субъектам хозяйствования сферы торговли и услуг предлагать покупателям альтернативу использования одноразовых полиэтиленовых пакетов. Имеется в виду использование биологических полимеров или бумажных пакетов, а самое интересное - возвращение к использованию многоразовых сумок, которые производятся из ткани", - отметил автор соответствующего проекта решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.

В Киеве перерабатывается только около трети мусора, все остальное идет на захоронение. Большую часть составляет полиэтилен, который также усложняет сортировку мусора по фракциям для дальнейшей переработки.