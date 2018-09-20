Киевсовет финансового поддержал нового поставщика тепла в столице

Киевский городской совет со второй попытки увеличил уставный капитал коммунального предприятия Киевтеплоэнерго с 1,2 млрд грн до 2 млрд грн.

За соответствующее решение проголосовало 62 депутата.

Для фактического выделения средств должны быть внесены изменения в бюджет Киева.

"Речь не идет о "живых" деньгах – это решение будет приниматься в контексте изменений в бюджет, а речь идет об увеличении уставного капитала на 800 млн грн. Это средства нужны на закупку оборудования, техники, топливо-смазочных, электроэнергию, технологические нужды. Они будут крайне необходимы во время отопительного сезона для нормальной работы предприятия", – отметил во время обсуждения проекта замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Ранее Киев окончательно согласился принять миллиардные долги Киевэнерго перед Нафтогазом.

Напомним, что задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом составляет примерно 3,3 млрд грн, из них 729 млн грн – задолженность государства по субвенции, 2,6 млрд грн – задолженность потребителей перед Киевэнерго.

Напомним, что Кабинет министров готов согласовать государственную субвенцию Киевэнерго в размере 729,5 млн грн, которая позволит заключить договор о поставке газа между Киевтеплоэнерго и Нафтогазом Украины до начала отопительного сезона.

1 мая этого года закончился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы. Киев должен был завершить прием тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова, которая использовала их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа – Киевтеплоэнерго должно принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод Энергия.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом КГГА принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед Нафтогазом. По мнению компании, такая позиция КГГА противоречит ст.22 закона О теплоснабжении.

В июле Хозяйственный суд Киева отказался передать Киевтеплоэнерго задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом за потребленный газ.

Позже городской глава Киева Виталий Кличко заявлял, что Нафтогаз действует методом шантажа, требуя от Киевской горадминистрации забрать долги Киевэнерго на Киевтеплоэнерго.