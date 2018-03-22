Киевский Premier Palace сменил многомиллионные убытки на прибыль

Киевский отель Премьер Палац по итогам 2017 года получил чистую прибыль в размере 860,6 млн грн в сравнении с чистым убытком 193,3 млн грн годом ранее.

Об этом говорится в сообщении о собрании акционеров 23 апреля, передает агентство Интерфакс-Украина.

Активы компании сократились на 34% – до 384,7 млн грн. Суммарная дебиторская задолженность выросла в 2,6 раза – до 28,9 млн грн, долгосрочные обязательства сократились на 57,5% и составили 635,4 млн грн, текущие обязательства – на 88%, до 27,1 млн грн.

Чистая прибыль на одну акцию предприятия в 2017 года составила 0,6 грн, тогда как в 2016 году убыток на акцию составлял 0,13 грн. Непокрытый убыток отеля уменьшился на 43% - до 1,13 млрд грн.

Отель Премьер Палац зарегистрирован в 2004 году. Гостиница входит в сеть гостиниц Premier Hotels and Resorts под управлением киевской компании Премьер Интернешнл. Компания как гостиничный оператор в рамках сети объединяет и управляет 18 гостиницами категории 2-5 звезд под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels, Premier Compass Hotels в 13 населенных пунктах Украины.

По состоянию на четвертый квартал 2017 года акционерами Отеля Премьер Палац выступали компания Pumori Enterprises Investments Ltd. (Кипр, 62,2%), а также украинская Восточно-европейская отельная компания (29,1%).