Киевский метрополитен погасил часть долга за поставку 100 вагонов

Киевский метрополитен выплатил 170 млн грн из почти 2 млрд грн долга за поставку вагонов

Киевский метрополитен выплатил 170 млн грн из 1,9 млрд долга перед компанией Укррослизинг за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передают Українськi Новини.

"На данный момент было взыскано около 170 млн грн, но эта сумма постоянно изменяется, ежедневно взыскивают 3-5 млн грн", - сказал Поворозник.

По состоянию на начало июля сумма задолженности составляет 1,8 млрд грн. Первоначальная сумма исковых требований составляла 1,9 млрд грн, однако истец увеличил сумму долга до 3, 3 млрд грн из-за поправки на коэффициент корректировки, пени и процентов.

Отмечается, что 13 мая 2017 года Хозяйственный суд на основании мер по обеспечению иска вынес постановление, в котором запретил Киевскому метрополитену совершать любые действия, направленные на использование взятых в лизинг вагонов метро.

Напомним, что в 2009 году Киевсовет заключил с Укррослизингом договор на покупку 100 вагонов для Киевского метрополитена.

Согласно этой договоренности, метрополитен получил за период с 19 марта 2010 года по 28 февраля 2013 года 100 вагонов.

Однако сумма лизинговых платежей с 2009 по 2014 годы за вагоны так и не была выплачена в полном объеме.

В апреле 2018 года Высший хозяйственный суд обязал Киевский метрополитен выплатить 1,924 млрд грн, заявленных компанией Укррослизинг, из долга за поставку 100 вагонов метро в 2009 году на условиях финансового лизинга.