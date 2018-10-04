Киевский метрополитен открыл сувенирную лавку

Киевский метрополитен начал продавать собственную сувенирную продукцию.

Информация об этом размещена на официальной Facebook-странице коммунального предприятия.

На данный момент есть пять видов сувенирной продукции: брелок в форме жетона метро, магнит в форме жетона, магнит с изображением станции Золотые ворота, кружка и футболка с надписью "Не притулятися".

Цена футболки – 360 грн, кружки – 105 грн, брелок и магниты стоят по 30 грн.

Купить сувенирную продукцию можно в музее метрополитена на станции Политехнический институт, предварительно договорившись о его посещении.