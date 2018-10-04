Киевский метрополитен открыл сувенирную лавку

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Футболка стоит 360 грн
Фото: Киевский метрополитен / Facebook

Футболка стоит 360 грн

Киевский метрополитен начал продавать собственную сувенирную продукцию.

Информация об этом размещена на официальной Facebook-странице коммунального предприятия.

На данный момент есть пять видов сувенирной продукции: брелок в форме жетона метро, магнит в форме жетона, магнит с изображением станции Золотые ворота, кружка и футболка с надписью "Не притулятися".

Цена футболки – 360 грн, кружки – 105 грн, брелок и магниты стоят по 30 грн.

Купить сувенирную продукцию можно в музее метрополитена на станции Политехнический институт, предварительно договорившись о его посещении.

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