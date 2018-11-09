Киевский метрополитен определился, кто построит ветку на Виноградарь

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Киевметрострой предложил самую низкую цену за строительство
Фото: Киевский метрополитен

Киевметрострой предложил самую низкую цену за строительство

Компания Киевметрострой предложило самую низкую цену на аукционе в системе публичных закупок Prozorro на строительство участка метро на массив Виноградарь.

Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского метрополитена.

Так, по результатам аукциона Киевметрострой предложил цену, которая на 12,2 млн грн ниже ожидаемой стоимости. Компания предложила выполнить указанные работы за 5,9 млрд грн с НДС.

В соответствии с законодательством начата процедура акцепта (согласие принять условия, содержащиеся в предложении заключить договор).

Трасса участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции Сырец на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе будет проходить по территории Шевченковского и Подольского районов Киева. Комплекс объектов на территории электродепо планируется разместить в Подольском районе.

Напомним, что 11 сентября Киевский метрополитен объявил новый тендер на строительство участка метро на массив Виноградарь.

Ранее 6 сентября Киевский метрополитен отменил предыдущие торги. Согласно информации в системе ProZorro, торги отменены из-за "невозможности устранения нарушений, возникших из-за выявленных нарушений законодательства по вопросам государственных закупок".

Согласно протоколу тендерной комиссии, один из участников торгов, а именно компания Киевметрострой, не внесла в срок средства для предоставления банковской гарантии для участия в аукционе.

В то же время Киевский метрополитен отклонил предложение другого участника, компании Адамант, сославшись на непредоставление и несоответствие некоторых тендерных документов.

Отметим, что в бюджете на 2018 год Киевсовет предусмотрел 1,5 млрд грн на строительство метро и планирует увеличить его в случае необходимости.

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