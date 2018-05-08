Киевские гостиницы проверят после повышения цен накануне финала Лиги чемпионов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал официальный мониторинг гостиниц в Киеве из-за поступившей информации о росте цен перед финалом Лиги чемпионов

Об этом сообщил глава Киевского областного теруправления АМКУ Алексей Хмельницкий, передает Интерфакс-Украина.

"Из-за ажиотажа, вызванного сообщениями о повышении цен гостиниц на период проведения финала Лиги чемпионов, Киевское территориального отделение АМКУ начало официальный мониторинг рынка предоставления гостиничных услуг в столице", – отметил он.

В то же время Хмельницкий отметил, что из-за нехватки информации пока рано говорить о возможном сговоре или открытии дела.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития создало комиссию, которая будет заниматься проверкой отелей и других мест предоставления услуг с временного размещения, а также выдачей им соответствующего сертификата.