Киевпастранс проиграл многомиллионное дело по троллейбусам

Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал коммунальное предприятие Киевпастранс выплатить 119,9 млн грн заводу Львовские автобусные заводы (ЛАЗ) за 17 троллейбусов, которые были поставлены еще в 2012 году.

Об этом говорится в решении суда от 4 апреля, передают Українські Новини.

Согласно материалам дела, 21 мая 2012 года ЛАЗ договорился с Киевпастрансом о поставке троллейбусов с пониженным уровнем пола длинной более 18,7 м модели ЛАЗ Е-301 в количестве 17 единиц.

Согласно договору, общая сумма составила 62,9 млн грн.

Предметом иска стала задолженность за поставленный товар в размере 62,9 млн грн, 4,7 млн грн пени, 6,25 млн грн в качестве 3% годовых пени и более 50 млн грн инфляционных потерь.

Согласно решению, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу ЛАЗа и постановил выплатить 62,9 млн грн задолженности, а также 50,3 млн гривен инфляционных потерь, 6,24 млн грн в качестве 3% годовых пени и 198,8 тыс. грн судебного сбора за рассмотрение дела в первой инстанции.

Также суд поставил выплатить ЛАЗу 280 тыс. грн судебного сбора за рассмотрение дела в апелляционной инстанции.

Напомним, что в январе 2018 года суд арестовал все коммунальные автобусы во Львове за долги перед ЛАЗом за 2010 год.