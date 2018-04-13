Киевпастранс проиграл многомиллионное дело по троллейбусам

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Киевпастранс заплатит 120 млн грн за троллейбусы
Фото: transphoto

Киевпастранс заплатит 120 млн грн за троллейбусы

Киевский апелляционный хозяйственный суд обязал коммунальное предприятие Киевпастранс выплатить 119,9 млн грн заводу Львовские автобусные заводы (ЛАЗ) за 17 троллейбусов, которые были поставлены еще в 2012 году.

Об этом говорится в решении суда от 4 апреля, передают Українські Новини.

Согласно материалам дела, 21 мая 2012 года ЛАЗ договорился с Киевпастрансом о поставке троллейбусов с пониженным уровнем пола длинной более 18,7 м модели ЛАЗ Е-301 в количестве 17 единиц.

Согласно договору, общая сумма составила 62,9 млн грн.

Предметом иска стала задолженность за поставленный товар в размере 62,9 млн грн, 4,7 млн грн пени, 6,25 млн грн в качестве 3% годовых пени и более 50 млн грн инфляционных потерь.

Согласно решению, суд частично удовлетворил апелляционную жалобу ЛАЗа и постановил выплатить 62,9 млн грн задолженности, а также 50,3 млн гривен инфляционных потерь, 6,24 млн грн в качестве 3% годовых пени и 198,8 тыс. грн судебного сбора за рассмотрение дела в первой инстанции.

Также суд поставил выплатить ЛАЗу 280 тыс. грн судебного сбора за рассмотрение дела в апелляционной инстанции.

Напомним, что в январе 2018 года суд арестовал все коммунальные автобусы во Львове за долги перед ЛАЗом за 2010 год.

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