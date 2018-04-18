Киевэнерго сообщило о 5-миллиардном долге перед Нафтогазом

Долг Киевэнерго вырос почти на 2 млрд грн

Компания Киевэнерго констатирует задолженность перед Нафтогазом Украины в 4,7 млрд грн.

Об этом на брифинге сообщил директор дочерней компании Киевэнерго – Киевская энергоснабжающая компания – Андрей Таляр, передают Українські Новини.

"Долг перед Нафтогазом составляет 4,7 млрд грн", - сообщил он.

При этом половину из этой суммы составляет государственная задолженность по выплате компенсаций. Задолженность потребителей перед Киевэнерго по состоянию на 1 апреля составляет 4,8 млрд грн.

Напомним, что в декабре 2017 года Компания Киевэнерго констатировала задолженность предприятия перед Нафтогазом Украины в сумме 3,1 млрд грн.