Киевэнерго сменила прибыль на многомиллионный убыток

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Компания снова стала убыточной
Фото: dtek.com

Компания снова стала убыточной

Компания Киевэнерго по итогам 2017 года получила 138,7 млн грн чистого убытка против 2,6 млрд грн чистой прибыли годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что компания в 2016 году получила чистую прибыль 2,5 млрд грн против чистого убытка 1,7 млрд грн в 2015 году.

Киевэнерго занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением. Крупнейшими владельцами голосующих акций Киевэнерго являются подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.

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