Киевэнерго сменила прибыль на многомиллионный убыток

Компания Киевэнерго по итогам 2017 года получила 138,7 млн грн чистого убытка против 2,6 млрд грн чистой прибыли годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованном в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Отметим, что компания в 2016 году получила чистую прибыль 2,5 млрд грн против чистого убытка 1,7 млрд грн в 2015 году.

Киевэнерго занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением. Крупнейшими владельцами голосующих акций Киевэнерго являются подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.