Киев заплатит полмиллиарда гривен за ремонт теплосетей после Киевэнерго

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Киев выделит около 500 млн грн на ремонт теплосетей

Киев выделит около 500 млн грн на ремонт теплосетей

Киевская городская госадминистрация (КГГА) планирует в 2019 году выделить на модернизацию теплосетей около 500 млн грн.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает агентство Интерфакс-Украина.

"На следующий год планируем около 500 млн грн направить на модернизацию теплоэнергетического хозяйства города", – сказал он на брифинге 14 ноября в Киеве.

По словам Пантелеева, городские власти в течение осени 2018 года заменили 24 км теплосетей.

Напомним, что 1 мая этого года закончился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы. Киев должен был завершить прием тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова, которая использовала их с 2001 года. Финальный этап передачи был запланирован на 1 августа – Киевтеплоэнерго должно было принять ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод Энергия.

Однако, передача была осложнена долгами.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом КГГА принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед Нафтогазом. По мнению компании, такая позиция КГГА противоречит ст. 22 закона О теплоснабжении.

В июле Хозяйственный суд Киева отказался передать Киевтеплоэнерго задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом за потребленный газ.

В начале октября Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго и Нафтогазом.

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