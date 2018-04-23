Киев собрался продлить договор с Киевэнерго

24 апреля Киевсовет рассмотрит вопрос продления договора с Киевэнерго в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода Энергия до 30 июня 2018 года для обеспечения бесперебойной работы объектов в процессе их передачи коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго.

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы очень надеемся, что завтра на сессии Киевсовета депутаты рассмотрят решение через призму объективной необходимости и примут его без политических аспектов, которые здесь неуместны", - сказал он.

Пантелеев добавил, что в течение двух месяцев Киевтеплоэнерго сможет получить лицензию Национальной комиссии в сфере государственного регулирования энергетики и коммунальных услуг на производство электроэнергии и подготовится к эксплуатации ТЭЦ.

В свою очередь главный диспетчер Национальной энергетической компании Укрэнерго Виталий Зайченко отметил важность бесперебойной работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в процессе их передачи от Киевэнерго к Киевтеплоэнерго.

"При отключении ТЭЦ и увеличении температуры окружающей среды выше 25 градусов возможны проблемы с надежностью электроснабжения потребителей Киева", - сказал он.

Напомним, что Киевская городская госадминистрация и Киевэнерго подписали Соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса Киева 27 сентября 2001 года со сроком действия до 31 декабря 2017 года. Договор предусматривал передачу в управление Киевэнерго коммунальных тепловых сетей, ТЭЦ, мусоросжигательного завода Энергия.

В ноябре 2016 года мэр Киева, председатель Киевгорадминистрации Виталий Кличко заявил, что администрация не намерена продлевать договор с Киевэнерго на управление тепловыми сетями города.

В марте 2017 года в КГГА заявили, что соглашение между киевской властью и Киевэнерго завершается, его могут продлить до конца следующего отопительного сезона, но дальше будут искать новых партнеров.

А уже в июне 2017 года Киевский городской совет продлил договор с Киевэнерго на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года.

Киевэнерго занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением. Крупнейшими владельцами голосующих акций Киевэнерго являются подконтрольные СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.