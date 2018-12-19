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Киев купит у украинско-чешской компании 10 трамваев за 429 млн грн

Сегодня, 11:53
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Татра-Юг поставит Киеву 10 низкопольных трамвайных вагонов

Фото: Татра-Юг/Facebook

Коммунальное предприятие Киевпастранс подписало договор с компанией Татра-Юг о поставке 10 низкопольных трамвайных вагонов за 428,889 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно условиям контракта, длина вагонов должна быть более 26 м, доля низкого пола - не менее 70%. Мест для сидения должно быть не менее 50.

Трамваи должны быть пригодными для эксплуатации на трамвайной колее шириной 1 524 мм, кривых участках колеи радиусом 20 м и при высоте пассажирской платформы 360 мм.

Татра-Юг является совместным украинско-чешским предприятием по производству трамвайных вагонов с локализацией производства до 95%. Трамваи производятся на площадях Южмаша в Днепре.

Компания создана в 1993 году, за время существования разработала и выпустила 5 типов трамвайных вагонов, 4 из которых находятся в серийном производстве. Трамваи компании эксплуатируются в 22 городах Украины.

В феврале прошлого года компания после победы в тендере подписала контракт на поставку 15 сочлененных трамвайных вагонов в Египет, получив заказ обновить подвижной состав самой старой трамвайной системы в Африке.

Теги:   Татра-Юг Киевпастранс Киев

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