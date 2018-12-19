Киев купит у украинско-чешской компании 10 трамваев за 429 млн грн
Коммунальное предприятие Киевпастранс подписало договор с компанией Татра-Юг о поставке 10 низкопольных трамвайных вагонов за 428,889 млн гривен.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.
Согласно условиям контракта, длина вагонов должна быть более 26 м, доля низкого пола - не менее 70%. Мест для сидения должно быть не менее 50.
Трамваи должны быть пригодными для эксплуатации на трамвайной колее шириной 1 524 мм, кривых участках колеи радиусом 20 м и при высоте пассажирской платформы 360 мм.
Татра-Юг является совместным украинско-чешским предприятием по производству трамвайных вагонов с локализацией производства до 95%. Трамваи производятся на площадях Южмаша в Днепре.
Компания создана в 1993 году, за время существования разработала и выпустила 5 типов трамвайных вагонов, 4 из которых находятся в серийном производстве. Трамваи компании эксплуатируются в 22 городах Украины.
В феврале прошлого года компания после победы в тендере подписала контракт на поставку 15 сочлененных трамвайных вагонов в Египет, получив заказ обновить подвижной состав самой старой трамвайной системы в Африке.