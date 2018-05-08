Хорватская компания начала бурение скважин в Украине

Хорватская Crosco начала бурение скважин в Полтавской области для Укргаздобычи

Хорватская компания Crosco Integrated Drilling & Well Services приступила к бурению трех новых скважин на месторождениях в Полтавской области. Заказчиком работ выступила крупнейшая газодобывающая компания в Украине – государственная Укргаздобыча.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы украинской госкомпании.

"Это первый в истории компании проект, который реализует иностранный подрядчик с применением современного бурового оборудования и международных буровых практик", – отмечают в Укргаздобыче.

На сегодня Crosco уже закончила бурение 2 скважин на Яблунивском газоконденсатном месторождении и начала бурение 2 новых на этом же месторождении. Также Crosco начала бурение еще одной скважины на Ланновском месторождении.

В целом Crosco должна пробурить 12 скважин. Общая стоимость работ составит €47 млн.

Crosco работает с 1952 года, представлена в 34 странах. Компания располагаеть 11-тью буровыми установками, 17-тью установками капитального ремонта скважин и другой техники. Crosco также принадлежит на 100% венгерская компания Rotary Drilling, буровой флот которой насчитывает 5 буровых установок.

Укргаздобыча – крупнейший добытчик газа в Украине, весь добытый газ продает Нафтогазу для потребностей населения. Государству принадлежит 100% акций Укргаздобычи через Нафтогаз Украины.