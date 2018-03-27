Компания Новинского принудительно выкупит акции Укргазвыдобутку

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На сегодня Smart Energy и аффилированные лица владеют 99,65% акций Укргазвыдобутку
Фото: Вадим Новинский/Facebook

На сегодня Smart Energy и аффилированные лица владеют 99,65% акций Укргазвыдобутку

Компания Smart Energy бизнесмена Вадима Новинского намерена выкупить акции Укргазвыдобутка у миноритарных акционеров.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает Интерфакс-Украина.

Выкуп является обязательным и проводится по механизму, предусмотренному законом Об акционерных обществах.

Отмечается, что на сегодня Smart Energy и аффилированные лица владеют 99,65% акций Укргазвыдобутку.

Укргазвыдобуток является одним из поставщиков газа в Харьков, занимая 10% или 300 тыс. куб. м в сутки в общем объеме. Укргазвыдобуток входит в Smart Energy, управляющую компанию группы Smart Holding бизнесмена Вадима Новинского, которая отвечает за развитие проектов в сфере добычи углеводородов и альтернативной энергетики.

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