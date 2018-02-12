ХIV Ежегодный юридический форум «Развитие рынка юридических услуг в Украине - 2018»: все, что вы хотели узнать о юридическом бизнесе в Украине

Если вы давно мечтали о собственной юридической фирме или планируете расширить свой бизнес, выйти на новые рынки и не знаете, как увеличить поток клиентов и узнаваемость бренда, тогда вам к нам – на ХІV Ежегодный юридический форум «Развитие рынка юридических услуг в Украине - 2018», который организует Ассоциация юристов Украины.

Авторитетные специалисты отрасли, лидеры юридического рынка, известные адвокаты, политики и ученые предоставят вам советы по формированию эффективной команды профессионалов, учитывая особенности взаимодействия поколений. Раскроют секреты общения с клиентами и успешного позиционирования себя на рынке юридических услуг. Расскажут об особенностях ведения бизнеса в регионах, поделятся своим опытом на примере собственных ошибок и продемонстрируют плюсы и минусы публичной службы.

Приглашаем вас на Ежегодный юридический форум «Развитие рынка юридических услуг в Украине - 2018», который состоится 23 февраля 2018 года в. Киеве, по адресу бул. Тараса Шевченко, 30, отель Hilton.

С программой форума можно ознакомиться на сайте АПУ на ссылкой http://uba.ua/ukr/events/2460/

Пожалуйста, не забудьте зарегистрироваться по ссылке http://uba.ua/ukr/events/2460/registration/

За дополнительными вопросами обращайтесь, пожалуйста, в Секретариат Ассоциации юристов Украины по тел./факсу: +380 (44) 492-88-48, e-mail: conference@uba.ua. Контактное лицо – Ия Савченко.

Ждем вас!