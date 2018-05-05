Химзаводы Фирташа выбрали поставщика газа

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Ostchem будет заниматься куплей-продажей газа через Стирол
Фото: Ostchem

Ostchem будет заниматься куплей-продажей газа через Стирол

Акционеры Концерна Стирол согласовали куплю-продажу предприятием природного газа на сумму до 1,4 млрд грн.

Такое решение акционеры приняли на собрании 27 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Концерн Стирол входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа. Химическое предприятие расположено в оккупированных районах Донбасса, а именно в Горловке Донецкой области.

Ранее сообщалось, что три завода Фирташа вернулись к работе после многомесячного простоя. В июне 2017 года предприятия черкасский Азот, Ривнеазот и северодонецкий Азот, входящие в группу Ostchem снова начали производство удобрений.

Ostchem – холдинговая компания, входящая в финансово-промышленную группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. В Украине Ostchem объединяет 4 завода химической промышленности: концерн Стирол,  Северодонецкое объединение Азот, черкасский Азот и Ривнеазот. Дистрибуцию минеральных удобрений обеспечивает компания Украгро НПК, а транспортировку – порт Ника-Тера.

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