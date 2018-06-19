Химзавод Коломойского остановил работу из-за дороговизны газа

0 комментировать
Днепроазот Коломойского остановил работу на неопределенное время

Днепроазот Коломойского остановил работу на неопределенное время

Химический завод Днепразот, который контролируется Игорем Коломойским и другими экс-собственниками Приватбанка, в Каменском остановил работу на неопределенное время.

Об этом сообщил глава правления Днепроазот Сергей Сидоров, передает Радио Свобода.

Причиной остановки завода стало подорожание природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия, добавил топ-менеджер.

Также он отметил, что в течение двух месяцев предприятие осуществляло капитальный ремонт и модернизацию своих агрегатов, но в июне не смогло запуститься.

"Для производства аммиака нужен газ, в себестоимости он составляет более 80%. Но из-за цены на газ у нас экономическая ситуация не позволяет включить агрегаты, поэтому правлением было принято решение о том, что мы идем в простой. Предприятие остановлено полностью, все отключено. Без вмешательства правительства предприятию не обойтись. В первую очередь, конечно, надо рассмотреть цену на газ для предприятий химической отрасли. Если в кратчайшие сроки вопрос не будет решен, предприятие будет законсервировано с увольнением персонала в четыре тысячи человек. Запустить его снова уже будет невозможно", – добавил он.

Днепразот является одним из крупнейших предприятий химической промышленности Украины, единственным предприятием в Украине по производству жидкого хлора, применяемого для стерилизации питьевой воды и очистки сточных вод.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове