Химзавод Коломойского остановил работу из-за дороговизны газа

Химический завод Днепразот, который контролируется Игорем Коломойским и другими экс-собственниками Приватбанка, в Каменском остановил работу на неопределенное время.

Об этом сообщил глава правления Днепроазот Сергей Сидоров, передает Радио Свобода.

Причиной остановки завода стало подорожание природного газа, который является сырьем для производства и составляет около 80% в стоимости продукции предприятия, добавил топ-менеджер.

Также он отметил, что в течение двух месяцев предприятие осуществляло капитальный ремонт и модернизацию своих агрегатов, но в июне не смогло запуститься.

"Для производства аммиака нужен газ, в себестоимости он составляет более 80%. Но из-за цены на газ у нас экономическая ситуация не позволяет включить агрегаты, поэтому правлением было принято решение о том, что мы идем в простой. Предприятие остановлено полностью, все отключено. Без вмешательства правительства предприятию не обойтись. В первую очередь, конечно, надо рассмотреть цену на газ для предприятий химической отрасли. Если в кратчайшие сроки вопрос не будет решен, предприятие будет законсервировано с увольнением персонала в четыре тысячи человек. Запустить его снова уже будет невозможно", – добавил он.

Днепразот является одним из крупнейших предприятий химической промышленности Украины, единственным предприятием в Украине по производству жидкого хлора, применяемого для стерилизации питьевой воды и очистки сточных вод.