КГГА вынесла на общественное обсуждение вопрос повышения стоимости проезда до 8 грн

Обсуждение продлится до 3 июня 2018 года

В Киеве запустили общественное обсуждение проекта распоряжения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте до 8 грн.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что мнение киевлян будут изучать путем электронных консультаций на официальном веб-портале КГГА. Кроме того, предусмотрена встреча с общественностью, о времени и дате которой будет сообщено дополнительно.

Обсуждение продлится до 3 июня 2018 года.

Напомним, что с 14 июля в Киеве подорожает проезд в общественном транспорте. Стоимость разовой поездки в метро Киева также составит 8 грн.

Отметим, что стоимость проезда в общественном транспорте Киева поднимали год назад,15 июля 2017 года.

16 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что повышение стоимости проезда в общественном транспорте города необходимо для развития и обновления транспортной инфраструктуры столицы.