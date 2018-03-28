КГГА предложила закрывать ТРЦ из-за нарушения правил пожарной безопасности

В КГГА считают, что недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева

Киевская городская государственная администрация (КГГА) планирует через суд добиваться приостановления работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ), владельцы которых отказываются устранить нарушения пожарной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Наша задача - добиться от владельцев полного устранения этих нарушений. В противном случае, мы уже обсуждали этот вопрос с мэром, информация будет передаваться правоохранительным органам. Тогда через суд будем добиваться ограничения работы ТРЦ до полного устранения проблем", - утверждает начальник Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Роман Ткачук.

Также он добавил, что недостатки в вопросах пожарно-техногенной безопасности есть в каждом ТРЦ Киева.

Напомним, ранее мэр Киева Владимир Кличко поручил обследовать все ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности.



