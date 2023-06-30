Производство керамической плитки под угрозой. Кто и как монополизирует добычу керамических глин 30 июня, 09:40 Новости компаний Майдан-Вольский карьер (Фото:Керамическая группа Голден Тайл)

Керамическая группа Голден Тайл, в состав которой входит Харьковский плиточный завод, три компании-добытчики керамического сырья и дистрибуторская сеть, приобрела 5 лицензий на разведку и добычу глин в Закарпатской области. И столкнулась с проблемой.

Неустановленные лица скоординировали атаку на Керамическую группу Голден Тайл, говорится в недавно опубликованном заявлении . Цель этих лиц — монополизировать рынок глин через лишение Группы приобретенных лицензий. Крупнейший в Украине керамический завод может остановиться, 1500 работников группы — потерять работу, бюджет и экономика страны — получить многомиллионные убытки. Что происходит и кому это выгодно?

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Известный производитель

Голден Тайл — один из крупнейших в Украине производителей плитки с полным промышленным циклом. Компания может производить в год до 24 млн кв. м продукции, которая продается не только на украинском рынке, но и экспортируется в более чем 40 стран мира. Производство Голден Тайл сосредоточено на востоке страны, поэтому существенно пострадало после начала полномасштабного российского вторжения. Например, только Харьковский плиточный завод подвергся по меньшей мере 17 обстрелам с осени прошлого года. Печи предприятия аварийно останавливались и запускались 23 раза.

Харьковский плиточный завод / Фото: Керамическая группа Голден Тайл

Однако, несмотря на войну компания продолжает инвестировать в Украину. За последний год Группа инвестировала 500 тыс. евро в строительство завода по обогащению полевого шпата общей стоимостью 4 млн евро и 450 тыс. евро в проектирование Полонского фарфорового завода, общая стоимость строительства которого составит около 25 млн евро.

Голден Тайл — крупный налогоплательщик. Только за время полномасштабной войны компания перечислила в бюджеты разных уровней около 110 млн грн налогов, в том числе 38,5 млн грн ЕСВ за своих сотрудников. Компания уплачивала все налоги даже в период остановки и простоя завода — с февраля по август прошлого года, налоговая нагрузка за тот период составила 11,5 млн грн. На поддержку военных за год полномасштабного вторжения Голден Тайл направила более 9,1 млн грн.

Харьковский плиточный завод / Фото: Керамическая группа Голден Тайл

Часть глиняных карьеров Группы оказалась под оккупацией, часть — находится слишком близко к фронту, возле Бахмута, поэтому работать там невозможно. А Харьковскому предприятию требуется сырье. Поэтому добывающие компании Голден Тайл ООО «Майдан-Вильский комбинат огнеупоров» и КП «Полонский завод «Маяк» в сентябре прошлого года приняли участие в аукционах по продаже специальных разрешений на пользование недрами и победили. Аукционы состоялись на платформе Прозорро. В целом компании группы приобрели 5 лицензий на разведку и добычу глин, общей площадью 119,59 га. Бюджет получил 18,47 млн грн, что в 3,5 раза больше стартовой цены лотов. Предприятия группы заплатили самые высокие за всю историю аукционов в Украине цены за подобные лоты. Карьеры должны обеспечить сырьем Харьковский плиточный завод, а его сотрудников, а это около полутора тысяч человек, — постоянной работой.

Атака

После этого кто-то начал создавать Группе проблемы. В середине апреля, как отмечается в заявлении Голден Тайл, на керамическую группу и ее основателя была осуществлена пиар-атака. Ложная, манипулятивная и дискредитационная информация, практически одинакового содержания, была опубликована на странице малоизвестной и фактически неактивной ОО «Геология Украины», а также в шести интернет-СМИ. В сообщении утверждалось, что ОО «Геология Украины» — природоохранная организация, которая заботится об интересах Украины и якобы провела «собственное расследование», «подозревает» ООО «Майдан-Вильский комбинат огнеупоров» и КП «Полонский завод «Маяк» в нарушении законодательства в ходе участия в аукционе, которое якобы привело к недополучению бюджетом миллионов гривен. ОО «Геология Украины» подало заявление в Антимонопольный комитет.

В рамках Керамической группы Голден Тайл была создана комиссия для расследования обстоятельств вокруг аукциона, в состав которой вошли ведущие юристы, адвокаты и экономисты по проведению торгов. Комиссия установила, что в интересах ОО «Геология Украины» в феврале 2023 года АО «Юридическая фирма «АРИО» сделала запросы по поводу предоставления информации по указанным аукционам в ГП «Прозорро.Продажи» и ООО «Украинская энергетическая биржа». Тремя месяцами ранее та же юридическая фирма сделала аналогичные запросы, представляя интересы другой компании — ООО «Надра Стрим». Хотя последняя не участвовала в открытых аукционах, о которых требовала предоставить информацию. Еще месяцем ранее Надра Стрим искала возможности заблокировать разработку месторождений с помощью адвокатских запросов в местные органы власти о природоохранных зонах.

«Действия ОО „Геология Украины“ могут носить признаки того, что эта организация используется для интересов субъектов хозяйствования, а не в задекларированных этой организацией целях», — говорится в выводах комиссии.



Гуманитарная помощь херсонцам от Керамгруппы / Фото: Керамическая группа Голден Тайл

Уголовное дело

Антимонопольная сфера декриминализовна, однако несмотря на это, в январе 2023 года открыто уголовное производство по заявлению «многократного заявителя-потерпевшего». По информации комиссии, следствие направило запросы в ГП «Прозорро.Продажи» и ООО «Украинская энергетическая биржа», которые в значительной степени схожи с указанными выше запросами ОО «Геология Украины» и ООО «Надра Стрим».

В Голден Тайл считают, что скоординированная атака была совершена для того, чтобы лишить компании керамической группы лицензий на добычу сырья. А главная цель — устранение конкурента и монополизация добычи глин для производства керамической плитки.

Ирония ситуации состоит в том, что организаторы ради целей монополизации рынка задействовали механизм антимонопольного расследования, добавив к нему сфабрикованное уголовное дело. Черное пиар-сопровождение может быть частью скоординированных действий и имеет целью создать искаженный негативный фон и повлиять на объективность решений АМКУ, а также дискредитировать деловую репутацию компании, говорится в выводах комиссии.

«ОО „Геология Украины“, вероятно, выступает инструментом в руках монополиста», — определили эксперты. И это квалифицировано как уголовное преступление, убеждены в Керамической группе.

В заявлении Голден Тайл говорится, что прокуратура, следствие и АМКУ были втянуты заинтересованными лицами в атаку на Керамическую группу.

И это уже не первый такой случай взаимодействия бизнеса с правоохранительными органами. Основатель группы «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский напоминает об истории с февральскими масками-шоу в IT-компании MacPaw Александра Косована. «После которой поднялась такая шумиха, что я уж было подумал, может, у кого-то хватит мозгов и инстинкта самосохранения притихнуть хотя бы во время войны»,— говорит Соколовский. Или уголовное дело, которое Бюро экономической безопасности открыло на сеть кинотеатров «Мультиплекс» из-за того, что компания воспользовалась льготой на оплату ЕСВ. «Мультиплекс» и так пострадал от бомбежек и потерял много кинотеатров в зоне оккупации, но БЭБ решил их «добить».

Или уголовное дело, которое Бюро экономической безопасности открыло на сеть кинотеатров « Мультиплекс» из-за того, что компания воспользовалась льготой на оплату ЕСВ. «Мультиплекс» и так пострадал от бомбежек и потерял много кинотеатров в зоне оккупации, но БЭБ решило их «добить».





Или история бизнесмена Игоря Тынного, который судится с 19 госкомпаниями, не желающими выполнять свои прямые обязанности, потому что боятся ответственности принимать решения и сами просят подать на них в суд, ибо только решение суда их защитит формально от силовиков.

К этому перечню уже присоединился Харьковский плиточный завод, который исправно платит налоги, помогает ВСУ и предоставляет рабочие места для 1500 человек. Работа предприятия может остановиться. И это из-за того, что кто-то привык покупать активы за бесценок или забирать их незаконным путем, используя госорганы в недобросовестных и незаконных схемах.

