Каждый выигранный бой, в котором использована наша помощь, доказывает, что украинцы непобедимы 23 декабря, 17:52 Новости компаний Favbet Foundation

Favbet Foundation: эффективность сотрудничества бизнеса и армии во время войны не измеряется только деньгами. Именно сотрудничество, а не благотворительность.

В 2022 год компания Favbet вошла с серьезными перспективами, новыми лицензиями и образовательно-спортивными проектами Favbet Foundation, один из которых — цифровизация библиотек совместно с Минцифры, которую в 2021-м признали лучшей практикой взаимодействия бизнеса с государством.

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Фото: Favbet Foundation

24 февраля все изменилось.

И уже в 2023 год Favbet Foundation входит как благотворительный фонд с военным направлением, при содействии которого десантники, артиллеристы, пехотинцы, ПВО и другие подразделения ВСУ получили более пятидесяти автомобилей (внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики), скоростные квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизоры, амуницию, разное технологическое оборудование и множество необходимого на фронте.

В общей сложности на начало ноября фонд помог украинской армии на десятки миллионов гривен. Цифра растет каждый день. Потому что направлений много, фонд работает без выходных. Около 5 млн грн переведены на спецсчет Национального банка Украины и поддержку United24.

Еще 1,9 млн грн получил фонд «Повернись живим». Мало кто знает, что Favbet еще в октябре 2019 года вместе с «Повернись живим» начал кампанию поддержки ВСУ.

Помощь ВСУ / Фото: Favbet Foundation

В Favbet Foundation уверены, что эффективность сотрудничества бизнеса и армии во время войны не измеряется только деньгами. Именно сотрудничества. Слово благотворительность относительно помощи ВСУ здесь не приветствуют.

«Благотворительность — когда мы вместе с футболистами донатили БФ „Таблеточки“, помогали детским приютам, развивали инфраструктуру детского спорта, покупали телевизоры для малообеспеченных семей и компьютеры для библиотек. Да, это была благотворительность, отмечает президент Favbet Foundation Андрей Матюха. — Каждый выигранный друзьями-военными бой, в котором была использована наша помощь, снова и снова доказывает, что украинский народ непобедим и вообще мы фантастические люди. Своими успехами мы убедили западные демократии активно помогать нам с вооружением. Это очень важно для победы. Победа ВСУ — безальтернативный вариант для украинцев. Иного развития событий просто нет. Опыт оккупированных территорий это доказывает. Группа компаний Favbet работает в том числе в Европе и потому считается международной. Но мы украинский бизнес. Для нас, как и для всех, выиграть эту войну — вопрос жизни и смерти в прямом смысле слова».

Милитари-контекст — очень много всего нужного

Из того, что Favbet Foundation делает для армии, наиболее известно обеспечение военных транспортом. В первую очередь благодаря промоакции «Прокачай авто для ВСУ», позволяющей в онлайн-режиме следить за процессом оснащения автомобилей для военных.

Время подготовки внедорожника к фронту вместе со всеми процедурами занимает от недели до трех с момента поступления запроса от ВСУ. Как говорит член наблюдательного совета фонда Сергей Ковальчук, прямой контакт с бойцами, которым мы помогаем, — это уникальный мотиватор. Когда ты знаешь, что наша «ласточка» помогла подбить два вражеских БТРа или вывезти раненых из зоны обстрела, вдохновляешься делать больше".

Так появился замысел «прокачки авто». Креативный менеджер проекта Дмитрий Топорков отмечает, что позитив от того, как на твоих глазах деньги превращаются в военный тюнинг: переоборудование, покраска, установка дополнительной защиты, не сравнить ни с чем.

Прокачка авто для ВСУ / Фото: Favbet Foundation

Эмоция имеет энергию к распространению, и каждая удачная история помогает привлечь вк сборам все большую аудиторию в соцсетях, объединять людей вокруг идеи донатить на ВСУ.

В том же контексте сотрудники группы компаний Favbet вместо корпоратива в честь своего дня рождения (компания основана в 1999 году), собрали средства на 23 дрона — по одному за год бизнеса. Удалось собрать 240 тыс. грн. Остальные суммы Favbet, как всегда, доложил из собственного бюджета. В результате все удалось.

Помощь ВСУ / Фото: Favbet Foundation

Но есть большой пласт работы, информация о которой появляется в новостях фрагментарно или просто отсутствует. Потому что это война. Ежедневные контакты с военными и адресные грузы подразделениям ВСУ является для Favbet Foundation обыденной обыденностью. Все, что уходит на фронт, важно.

Это может быть что-то высокотехнологичное — скажем, лазерные дальномеры, системы подавления каналов управления вражеских БПЛА, приборы ночного видения, современные радиостанции, ретрансляторы. Или те же внедорожники, грузовики и пикапы. Или, наоборот, что-то банальное, но такое нужное — спальные мешки, генераторы, зарядные устройства, фонари, лекарства, строительные материалы, тактические перчатки. Все это — составляющая всеобщего успеха ВСУ.

Еще одно обязательное условие — военный на линии огня должен быть уверен: если получит ранение, не останется лицом к лицу со своими проблемами. В рамках проекта «Безбаръерность» с января по июнь 2022 года на поддержку и реабилитацию раненых защитников передано 600 тыс. грн.

Также более 100 тыс. грн передали коллегам из «Тринити Украина» для закупки автомобилей медицинской эвакуации для фронта через британскую организацию Welsh Aid For Ukraine. Также помогли с закупкой карет скорой помощи Николаевской области, которая постоянно страдает от вражеских обстрелов.

Помощь ВСУ / Фото: Favbet Foundation

Гуманитарное направление и IT-фронт

В начале войны, еще до того, как Favbet Foundation приобрел опыт, контакты с подразделениями и превратился в фактически военный фонд, почти все сотрудники компании искали возможность внести личный вклад в борьбу с врагом.

Помощь ВСУ / Фото: Favbet Foundation

Более сотни работников группы компаний Favbet пошли в ряды ВСУ и Теробороны — их всех экипировали за счет компании и пообещали заботиться о семьях. Остальные занимались гуманитаркой: сортировали и перевозили грузы, искали необходимое для армии.

Все это происходило в то время, когда Киеву угрожала смертельная опасность. В отличие от многих, компания решила не покидать город и превратила столичный офис в укрытие, а складские помещения в пригороде — в хабы, заполненные тоннами гуманитарки, которая шла собственным логистическим коридором из Львова.

В Favbet признаются, что не думали о том, насколько рискованным было решение остаться в Киеве. Говорят, больше беспокоило, где достать тепловизоры, которые были в то время крайне необходимы защитникам столицы. Затем с такой же просьбой обратились харьковские разведчики. И бойцы из Херсона.

Тема освобождения Херсона имеет для Favbet Foundation особый привкус. Когда Херсонщина была частично оккупирована, при содействии фонда в безопасные регионы вывезли более полутысячи человек. Большинство спасенных переселенцев комфортно разместили в Черновицкой области. Теперь они мечтают вернуться в освобожденные дома.

Так же, как и оказавшиеся в Хорватии беженцы первой волны, где Favbet присутствует на рынке уже несколько лет. В апреле в Загребе командой фонда открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины, где можно получить гуманитарку, бесплатную психологическую и юридическую помощь, изучать языки и посещать спортивные события.

Favbet Foundation организовал учебный процесс в Хорватии / Фото: Favbet Foundation

В разгар битвы за Киев, когда Ирпень, Буча и другие населенные пункты области не имели связи, PHP Development Manager Миша Горишний увидел, как волонтеры записывают данные пропавших людей на бумажках, а затем пытаются найти их среди вышедших из-под обстрелов.

Через три дня он сделал платформу для поиска пропавших и эвакуированных: на ней за короткое время были собраны данные более 50 000 украинцев, разыскиваемых родными.

Фото: Favbet Foundation

В марте 2022 года ІТ-подразделение компании Favbet Tech поддержало призыв Минцифры присоединяться к кибервойскам и наносить хакерские удары по цифровой инфраструктуре агрессора, одновременно защищая собственное пространство. Говорят, есть чем похвастаться, но это пока не для прессы.

Favbet Foundation поддержал детский реабилитационный центр «Джерело» / Фото: Favbet Foundation

Вторжение сделало то, что не удавалось политикам за весь период независимости: объединило власть, бизнес и рядовых украинцев вокруг единой национальной идеи — победы в войне с россией. Это основной тренд 2022 года, который точно сохранит свою актуальность в 2023 году.

Больше информации о текущих проектах — на сайте фонда.