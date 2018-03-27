Каждая седьмая компания-нарушитель АМКУ продолжает выигрывать гостендеры

Государственные тендеры продолжают отдавать компаниям, которые находятся в "черном списке" Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).
В целом тендеры продолжают выигрывать 163 компании-нарушителей. Всего в списке АМКУ на конец 2017 года было 1108 компаний.
Такие данные приводит Центр противодействия коррупции.
При этом согласно закону, такие компании должны были бы быть отстранены на 3 года от участия в публичных закупках, если ее привлекали к ответственности за сговор на торгах.
В большинстве случаев компании-нарушители успешно участвовали в допороговых закупках. 9 из них еще и победили в тендерах, что позволило получить почти 66 млн грн от госучреждений.
И если во втором случае компании нарушают закон, предоставляя ложную информацию заказчику об отсутствии их в "черном списке", то заключение договоров с компаниями-нарушителями на допорогах не является нарушением. Некоторые заказчики сознательно дробят суммы закупок на меньшие, чтобы вместо тендеров проводить допороговые закупки.
"К сожалению, мы обнаруживаем много случаев, когда госучреждения игнорируют такую возможность (проверить информацию о компании-нарушительнице - ред.). Это позволяет компаниям-нарушителям подавать ложную информацию и успешно получать средства от госучреждений", - говорит Александр Литвин, юрист ЦПК..
Общая сумма, которую получили компании-нарушители и на тендерах, и на допороговых закупках в 2017 году, может быть равна сотням миллионов гривен. Например, по данным Open Data Bot, в 2016 году такие компании выиграли тендеры на 460 млн грн. Большинство из этих соглашений были заключены к концу года, а именно в октябре-декабре.
Если проанализировать компании из "черного списка", многие из них были замечены в громких публичных скандалах, связанных с коррупцией.
"Решением проблемы может стать создание реестра, автоматически подтягивать информацию из "черного списка" в систему ProZorro. Кроме того, стоит также пересмотреть норму о возможности участия компаний-нарушителей в допороговых закупках", - отмечают в ЦПК.
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