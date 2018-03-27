Каждая седьмая компания-нарушитель АМКУ продолжает выигрывать гостендеры

Государственные тендеры продолжают отдавать компаниям, которые находятся в "черном списке" Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

В целом тендеры продолжают выигрывать 163 компании-нарушителей. Всего в списке АМКУ на конец 2017 года было 1108 компаний.

Такие данные приводит Центр противодействия коррупции.

При этом согласно закону, такие компании должны были бы быть отстранены на 3 года от участия в публичных закупках, если ее привлекали к ответственности за сговор на торгах.

В большинстве случаев компании-нарушители успешно участвовали в допороговых закупках. 9 из них еще и победили в тендерах, что позволило получить почти 66 млн грн от госучреждений.

И если во втором случае компании нарушают закон, предоставляя ложную информацию заказчику об отсутствии их в "черном списке", то заключение договоров с компаниями-нарушителями на допорогах не является нарушением. Некоторые заказчики сознательно дробят суммы закупок на меньшие, чтобы вместо тендеров проводить допороговые закупки.

"К сожалению, мы обнаруживаем много случаев, когда госучреждения игнорируют такую ​​возможность (проверить информацию о компании-нарушительнице - ред.). Это позволяет компаниям-нарушителям подавать ложную информацию и успешно получать средства от госучреждений", - говорит Александр Литвин, юрист ЦПК..

Общая сумма, которую получили компании-нарушители и на тендерах, и на допороговых закупках в 2017 году, может быть равна сотням миллионов гривен. Например, по данным Open Data Bot, в 2016 году такие компании выиграли тендеры на 460 млн грн. Большинство из этих соглашений были заключены к концу года, а именно в октябре-декабре.

Если проанализировать компании из "черного списка", многие из них были замечены в громких публичных скандалах, связанных с коррупцией.

"Решением проблемы может стать создание реестра, автоматически подтягивать информацию из "черного списка" в систему ProZorro. Кроме того, стоит также пересмотреть норму о возможности участия компаний-нарушителей в допороговых закупках", - отмечают в ЦПК.