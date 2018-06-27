Казахстанская авиакомпания решила чаще летать в Украину

Авиакомпания Air Astana с 1 июля будет выполнять рейсы Киев-Астана ежедневно.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика, пишет avianews.com.

Сейчас авиакомпания выполняет полеты по данному маршруту пять раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Дополнительные рейсы будут введены по вторникам и воскресеньям. Продажа билетов на них уже открыта.

Air Astana использует на маршруте Киев-Астана региональные самолеты Embraer 190 и среднемагистральные Airbus A320, включая новую модель A320neo.

Отметим, что авиакомпания также летает в Киев из Алматы 10 раз в неделю и предлагает билеты в города Азии со стыковкой в Алматы или Астане. Оба рейса в Киеве обслуживаются в аэропорту Борисполь.