400 предприятий из 38 стран. Казахстан зазывает к себе компании, покинувшие российский рынок — и довольно успешно 30 мая, 11:25 Замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров (Фото:gov.kz)

Казахстан занимается релокацией компаний, официально заявивших о своем уходе из России.

Об этом заявил замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров, сообщает Интерфакс.

«На сегодняшний день 401 компания, в которых мы заинтересованы по переезду в Казахстан, всем этим компаниям были отправлены приглашения. (…) На сегодняшний день 67 компаний положительно нам ответили, по ним работа ведется, и по 25 компаниям релокация завершена. 38 стран участвуют в этом, в основном Германия, США, Швейцария и Япония», — сказал Айдаров.

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Он отметил, что казахстанские послы встречаются с головными компаниями.

«Основные компании, завершившие релокацию, которые на слуху, — американский Honeywell в Алматы открыл небольшое производство. TikTok также перенес офис в Казахстан. Indriver в Казахстане, Fortescue австралийский, Alstom французский, Ozon открывает логистический парк в Астане», — уточнил Айдаров.

В сентябре 2022 года премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что около 50 компаний, работающих в несырьевой сфере, из более чем 300 крупных зарубежных компаний, покинувших Россию, изъявили желание локализовать свои производства и офисы в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать благоприятные условия для релокации в республику ушедших с российского рынка компаний.

Ранее сообщалось, что Токаев высмеял предложение диктатора Лукашенко о союзе с Беларусью и РФ.