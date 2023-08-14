Эрдоган соблазняет Токаева инвестициями. Казахстан начнет выращивать бананы в промышленных масштабах
В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных масштабах (Фото:Kesu01 / Depositphotos)
Турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Казахстане. Это — первое в стране производство бананов в промышленных масштабах.
Для этого Gengroup Qazaqstan построила Туркестанской области тепличный комплекс площадью 5,3 га. Она специально вырастила сорт банана, адаптированный к климатическим условиям Казахстана, сообщает министерство сельского хозяйства республики.
В ближайшее время теплица будет расширена еще на 5 га, что позволит производить около 1000 тонн бананов в год. Первый урожай планируют собрать через 6−8 месяцев. Помимо бананов, в теплице будут выращивать помидоры и клубнику.
Стоимость проекта на первом этапе составляет $4 млн.
«Теплицы оборудованы климат-контролем и адаптивной системой подкормки, что позволяет полностью раскрыть генетический потенциал растений даже при неблагоприятных погодных условиях», — добавили в министерстве.
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Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют запретить товары со знаками Z, V и ЧВК Вагнера.