Казахстан переименует свою нефть из-за санкций — СМИ 4 июня, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Казахстан из-за санкций переименует название своей нефти, которую экспортируют через российские порты (Фото:REUTERS / File Photo)

В Казахстане изменят название марки нефти, которую поставляют на экспорт через российские порты, чтобы избежать санкционных рисков и проблем с финансированием, сообщает Reuters

Как сообщает издание ссылаясь на официальный ответ, казахстанская нефтегазовая компания СНПС-Актобемунайгаз решила отделить свое сырье от российского «в связи с недавними значительными геополитическими изменениями… и чтобы избежать негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты».

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С июня, по данным издания, казахстанская смесь носит название KEBCO (Kazakhstan Export Blend Crude Oil — Казахстанская экспортная смесь сырой нефти).

Четыре источника в казахстанских нефтяных компаниях, осуществляющих транзит через российские морские порты, также подтвердили переименование своих баррелей и добавили, что изменение на KEBCO вступит в силу с понедельника, 6 июня, для всех официальных документов.

Согласно одному из источников издания, Министерство энергетики Казахстана собирается запросить у правительства разрешение на официальное использование нового сорта.

В Минэнерго отказались комментировать этот вопрос, пишет Reuters.

Казахстан использует российские морские порты в качестве транзитного маршрута для 20% своего экспортного потока нефти. Технически казахстанская нефть не подпадает под действие западных санкций. Но по словам трейдеров, казахстанские поставки неоднократно ошибочно принимались за российские.

«Это необходимая мера, чтобы наша нефть не попала под санкции, а в ее названии четко указана страна происхождения в документах. В противном случае у нас могут возникнуть проблемы», — сказал Reuters трейдер, занимающийся транзитом казахстанской нефти через российские порты.

По словам источников, казахстанские производители нефти надеются достичь более высоких цен на свою нефть и облегчить ее продажу, если в документах будет четко указано, что она не происходит из России.

Ранее на этой неделе ЕС объявил эмбарго на импорт танкерами российской нефти с конца 2022 года. Нефти, которая поставляется трубопроводом, санкции не коснулись. По подсчетам Bloomberg, частичное эмбарго на российскую нефть может стоить Кремлю около 10 млрд долларов экспортных доходов в год.

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