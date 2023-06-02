Токаев отбирает рынки у Путина. Казахстан собрался увеличить поставки нефти в Германию 2 июня, 16:13 Касим-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via Reuters)

Казахстан может нарастить поставки своей нефти в Германию по трубопроводу Дружба.

Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, сообщает Интерфакс-Украина.

«Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод Дружба. С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тыс. тонн. Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем», — сказал Токаев на саммите Центральная Азия — Европейский союз в Чолпон-Ате 2 июня.

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Ранее заместитель гендиректора по транспортировке КазТрансОйл Эрик Сагиев заявлял, что компания получает заявки на увеличение транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Дружба в Германию, но решение об увеличении поставок будет зависеть от российских партнеров.

По его словам, на 2023 год у компании имеется квота от российской Транснефти на транспортировку 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию. Планы по прокачке на 2024 год будут обсуждаются в конце третьего — начале четвертого квартала.

Ранее сообщалось, что в марте 2023 года Казахстан впервые доставил свою нефть в обход России через Каспийское море.

О желании транспортировать нефть через нефтепровод Дружба в Германию КазТраснсОйл впервые заявил в декабре 2022 года.

Также сообщалось, что Европа хочет прекратить поставки российской нефти по Дружбе в Германию и Польшу.

Казахстанская нефть поставляется по Дружбе на нефтеперерабатывающий завод в городе Шведте, который находился в собственности Роснефти, но в сентябре 2022 года был переведен под контроль Федерального сетевого агентства ФРГ. На долю Rosneft Deutschland (структуры Роснефти) приходилось около 12% германских нефтеперерабатывающих мощностей — 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год.

КазТрансОйл — оператор по магистральному нефтепроводу Казахстана. Входит в группу КазМунайГаз. Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.