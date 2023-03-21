За спиной у Путина. Казахстан впервые доставил нефть в Азербайджан в обход России 21 марта, 10:40 В Баку было отправлено 6 900 тонн нефти (Фото:kaztransoil.kz)

Казахстан впервые доставил нефть через Каспийское море в обход России в Азербайджан.



Как сообщает Казтрансойл, 6 900 тонн нефти было отправлено с Кашаганского месторождения через порт Актау в порт Баку.



Грузоотправителем нефти является компания казахстанская INPEX North Caspian Sea, Ltd.

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По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.

Ранее Казахстан продавал нефть через Россию, которая неоднократно использовала это в собственных интересах. Так, например, в марте 2022 года Россия заблокировала экспорт казахской нефти в Европу для создания паники. Официальна причина — повреждение нефтяного терминала в Новороссийске после шторма. В РФ тогда заявили, что для ремонта нужно 1,5−2 месяца, а Европу ожидает дефицит нефтепродуктов.

А в июне 2022 года Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска после заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, что его страна не будет признавать «ЛДНР».