Транскаспийский маршрут. Токаев предложил транспортировать нефть в обход России 8 июля, 00:47 Касым-Жомарт Токаев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что стране нужно диверсифицировать поставки нефти.

Как сообщается на сайте президента, во время совещания в четверг, 7 июля, Токаев поручил проработать оптимальные пути использования Транскаспийского маршрута, который назвал «приоритетным направлением», и обеспечить увеличение мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь.



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Также Токаев заявил, что Казахстан должен развивать морские перевозки.



«Казахстан никогда не был морской страной и поэтому не задействовал в полном объеме возможности морских перевозок. Теперь другое время. Перед правительством я ставлю стратегическую задачу — трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Концептуально согласен, что требуется укрепить морской флот и создать контейнерный хаб в порту Актау», — сказал он.

До этого 5 июля суд в российском порту Новороссийск на 30 дней приостановил работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, по которому проходит основной поток казахстанской нефти в Европу.

17 июня Касым-Жомарт Токаев в присутствии Владимира Путина, который в очередной раз не смог запомнить его имя и отчество, сказал, что Казахстан не будет признавать псевдореспублики «Л/ДНР», как это сделала Россия.

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