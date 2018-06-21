В России отклонили кассационную жалобу "дочки" Siemens по крымским турбинам

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу российской "дочки" немецкого концерна Siemens на решение об отказе в удовлетворении иска к структурам Ростеха по поставкам турбин для ТЭС в Крыму.

Об этом пишет издание Комерсанты.

Отмечается, что ранее суд также отклонил кассационные жалобы компании Технопромэкспорт, который входит в Ростех, и российской "дочки" Siemens на решения об отказе в удовлетворении их встречных исков.

Напомним, что в 2016 году Украина и ЕС изменили условия контракта с немецкой компанией Siemens, запретив использование турбин для электростанций на территории Крыма.

В июле 2017 года Россия завезла турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens, в оккупированный Крым. Поставки были осуществлены в обход санкций.

В Кремле заявили, что турбины, поставленные в Крым, произведены в России.

При этом позже компания Siemens подтвердила факт незаконной поставки в Крым своих турбин, но отметила, что изначально это проводилось для установки на объектах в Краснодарском крае РФ. Позже немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины.

В связи с этим, в начале августа Совет Евросоюза ввел новые персональные санкции в отношении граждан РФ и предприятий из-за поставок газовых турбин Siemens в оккупированный Крым.

Позже Siemens подал в суд на поставщиков турбин в аннексированный Крым.

Однако, 8 сентября, Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в Крым в обход санкций Евросоюза.

Кроме того, 30 октября девятый арбитражный апелляционный суд отказал Siemens в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Москвы об отказе в аресте крымских турбин.

14 декабря российский суд отказал немецкой Siemens в возврате газовых турбин ее производства из Крыма.