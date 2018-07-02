Картина делового дня: запрет на транзит товаров из Украины, новый иск Газпрома и ограничения от Uber

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 2 июля.

Главное

С 1 июля действуют новые правила расчета наличными, сообщила пресс-служба Национального банка Украины. Предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить закругления общей суммы в чеке при наличном расчете. Кроме того, с этого дня Нацбанк прекращает выпуск монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Россия продлила запрет на перевозки товаров из Украины. Президент РФ Владимир Путин распорядился продлить до 1 января 2019 года запрет на транзит ряда товаров с территории Украины в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Данные ограничения действуют с января 2016 года. В связи с этим транзит грузов из Украины (автомобильным и железнодорожным транспортом) осуществляется только с территории Беларуси. При этом на грузах должны быть установлены средства идентификации (пломбы), использующие российскую систему спутниковой навигации Глонасс.

На Одесской таможне практически остановилось оформление импортных грузов, заявили представители сразу нескольких компаний-импортеров, сообщает агентство Интерфакс-Украина. По словам одного из собеседников агентства, в последние дни свои грузы оформляют только компании, которые занимаются исключительно "белым" импортом, однако количество таких грузов незначительное. В свою очередь импортеры, которые использовали какие-либо схемы по минимизации платежей, не подают свои грузы к оформлению из-за опасений быть уличенными в подобных действиях и получить соответствующие санкции. В пресс-службе Одесской таможни сообщили, что работают в штатном режиме и готовы оформлять грузы, как только их владельцы или представители подадут необходимые документы.

Народные депутаты подали иск против Нацкомиссии по энергетике. 12 депутатов Верховной Рады просят Окружной административный суд Киева признать незаконным и полностью отменить постановление НКРЭКУ об утверждении прогнозируемой оптово-рыночной цены на 2018 год.

Компании и рынки

Стокгольмский арбитраж начал формирование трибунала по делу о расторжении контрактов Газпрома с Нафтогазом Украины, сообщил глава российского монополиста Алексей Миллер. Соответствующий иск Газпром подал в апреле этого года, сразу после того, как Стокгольмский арбитраж вынес решение по делу об условиях транзитного контракта. Основным условием дальнейших переговоров с Нафтогазом в Газпроме называют "восстановление баланса в интересах сторон", в том числе отмену решения Стокгольмского арбитража апелляционным судом, а также "конструктивные предложения со стороны Украины".

Приватбанк открыл Apple Pay для клиентов всех украинских банков, сообщила пресс-служба финучреждения. Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном банке Privat24 для iOs и подтвердить регистрацию через Facebook или электронную почту. Сервис доступен новым пользователям Privat24 с мобильными телефонами, которые ранее не были зарегистрированы в приложении. После регистрации банк автоматически открывает prepaid карту, которая подключается к Apple Pay. Пополнить предоплаченную карту Приватбанка можно онлайн, добавив в мобильный банк свою карту украинского банка, так и с помощью терминалов самообслуживания либо другого сервиса любого банка.

Продажи новых автомобилей сократились, сообщила ассоциация Укравтопром. Для рынка лето началось с формирования отрицательной динамики развития: по итогам июня было зарегистрировано 6,5 тыс. новых легковых автомобилей. В сравнении с предыдущим месяцем (маем-2018) спрос на новые машины снизился на 4,8%, а к июню 2017 года на 5,4%.

Импорт газа в Украину сократился более чем на треть в первом полугодии, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз. За первые шесть месяцев 2018 года поставки составили 4,4 млрд куб. м. Сокращение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составило 36,7%, или почти 2,6 млрд куб. м. Импорт осуществлялся исключительно из Европы, так как из России он был остановлен в ноябре 2015 года.

Uber ограничил время работы водителей в Украине, сообщила пресс-служба компании. Сервис вызова такси изменил правила работы с водителями с целью контроля времени пребывания за рулем и обеспечения безопасности пассажиров. Теперь время работы будет ограничено 12-часовым лимитом, по достижении которого система автоматически перейдет в автономный режим на 6 часов. Платформа будет отслеживать время вождения и отправлять периодические уведомления об исчерпании этого лимита.

Ипотека и автокредиты подешевели, свидетельствует обзор актуальных кредитных программ за второй квартал 2018 года, сообщает liga.net. Средние ставки по кредитам на автомобили и недвижимость снизились. При этом потребительские кредиты подорожали, а овердрафты не потерпели изменений. Количество предлагаемых банками кредитных программ выросло за второй квартал с 86 до 92.

Производитель кондитерских изделий АВК начал поставки в Малайзию, сообщили в пресс-службе компании. Уже отгружены первые 50 тонн продукции. Компания работает над следующими заказами. В прошлом месяце АВК Конфекшинери пришлось остановить поставки конфет немецкой компании Dovgan GmbH на фоне скандала из-за размещенной на упаковке рекламы Чемпионата мира по футболу в России.

МАУ откроет новые рейсы в Азию и на Карибы, сообщила пресс-служба авиакомпании. Чартерные рейсы из Киева в Ла-Роману (Доминиканская Республика), Хошимин (Вьетнам), Краби (Таиланд), а также на Гоа (Индия) и Хайнань (Китай) будут выполняться начиная с октября, на период зимней навигации. С 10 июля билеты поступят в продажу.

Беларусь предложила Украине создать новый железнодорожный маршрут в Евросоюз. Белорусская железнодорожная администрация передала Укрзализныце инициативу по организации логистического маршрута в Польшу через пограничный переход Изов-Грубешив. В рамках инициативы предполагается сотрудничество с польской железнодорожной компанией PKP LHS.

Одесский припортовый завод ищет нового партнера для работы по давальческой схеме, сообщила пресс-служба предприятия. Заявки принимаются до 12 июля. Компаниям необходимо направлять свои предложения с предоставлением выполнения обязательных условий, касаемо переработки давальческого природного газа в аммиак и карбамид.

Цифра дня

$2,6 млрд

Составил объем денежных переводов в Украину по итогам первого квартала 2018 года, увеличившись на 34% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным НБУ.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о борьбе с контрабандой на таможне:

"Без таможенника, СБУшника, прокурора, работника МВД разработать и внедрить контрабандные схемы невозможно. Поэтому я обратился ко всем правоохранителям, чтобы преодолеть эти явления".