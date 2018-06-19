Картина делового дня: заморозка активов Газпрома, сокращение долгов и новые пошлины на металлолом

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 19 июня.

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Петр Порошенко одобрил повышение пошлины на экспорт металлолома. Так, президент подписал закон, который предусматривает продление еще на один год – до 15 сентября 2019 года – действие пошлины на экспорт лома черных металлов. При этом ее размер увеличивается с €30 до €42 за тонну. Изначально ограничения были введены в 2016 году сроком на один год со ставкой на уровне €10 за тонну. Действие пошлины уже дважды продлевалось. Введение ограничений обосновывали ликвидацией дефицита металлолома для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и условий восстановления объектов инфраструктуры.

В Украине сократился валовый внешний долг, сообщили в Нацбанке. Так, по состоянию на конец первого квартала этого года в сравнении с началом 2018-го он уменьшился на $288 млн (–0,25%) – до $116,29 млрд.

В России задумались о контроле за снятием наличных с карточек иностранных банков. Для этого правительство РФ подготовило соответствующие поправки и уже подало их в Госдуму. Причиной названа необходимость "анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности России". Под обязательный контроль попадут все операции по снятию физлицом наличных на любую сумму с использованием платежной карты, эмитированной иностранным банком. При этом, перечень государств, чьи карты попадают под обязательный контроль, не разглашается.

Суд Лондона заморозил активы Газпрома на просьбу Нафтогаза Украины, сообщили в украинской компании. В течение 48 часов после получения официального уведомления, российский монополист должен предоставить Нафтогазу список всех своих активов стоимостью более $50 тыс., расположенных в Англии или Уэльсе. В НАК утверждают, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате $2,6 млрд.

Компании и рынки

Украинский лоукостер SkyUp объявил о начале продажи билетов на внутренние рейсы, сообщил совладелец авиакомпании Юрий Альба. Билеты можно будет приобрести уже в июле. Стоимость билетов на них стартует от 499 грн. Цены будут формироваться на основе лоукост-модели, когда пассажир сможет выбирать отдельно необходимую ему услугу по принципу конструктора. Точные даты и регулярность рейсов пока неизвестны, но они стартуют в первой декаде июля.

Газпром нашел способ, как не платить долги Украине. Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции с опасениями, что российский монополист за время приостановки процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража сможет реструктуризировать свои активы в Европе для избежание принудительной выплаты $2,6 млрд и процентов. Также НАК аргументирует необходимость отмены приказа о приостановке процедуры исполнения решения арбитража.

Энергетическая таможня начала внеплановые проверки качества нефтепродуктов, сообщил ее глава Игорь Пиковский. Причинами таких проверок он назвал наличие информации о том, что на территорию Украины может массово поступать топливо с содержанием серы, превышающим допустимые значения. По информации представителей нескольких компаний-импортеров, которую предоставили профильному изданию enkorr, таможенники начали заборы проб нефтепродуктов на всех пунктах контроля. Отборы проб в текущем режиме продлятся месяц.

Немецкий банк KfW предоставил $17 млн субординированного кредита ОТП Лизинг, сообщили в компании. По словам директора финучреждения в Киеве Лутца Хорн-Хааке, до сих пор немецкий госбанк сотрудничал в украинском финансовом секторе с банками. Кредит предоставлен на семь лет с выплатой в конце срока. Он позволит компании привлекать новые кредиты от международных кредиторов.

General Electric назвала стоимость ремонта старых локомотивов Укрзализныци. Так, цена модернизации одного старого локомотива обойдется вдвое меньше, чем покупка нового, сообщил генеральный менеджер GE Transportation по вопросам поставок и логистики Дэвид Кокс в интервью ЭП. Кроме того, в случае ремонта локализация производства запчастей будет более быстрой и глубокой, чем при производстве новых, которая на сегодня составляет только 10%. Сейчас стоимость одного нового локомотива от GE составляет $4,7 млн.

Grossdorf запустила завод по производству минудобрений в Черкасской области, сообщил коммерческий директор агрохимической компании Сергей Рубан. Общая мощность завода составляет 35-50 тыс. тонн в год. В будущем планируется нарастить в три раза мощность – до 100-150 тыс. тонн. Компания намерена производить адаптивные удобрения, и через несколько лет планирует запустить полный цикл производства.

Филип Моррис Украина решил отказаться от использования газа. К сентябрю этого года компания планирует перевести Харьковскую табачную фабрику на твердое топливо, сообщил заместитель генерального директора предприятия Игорь Крошко. Стоимость проекта суммарно составит 63 млн грн. Мощность в 3,8 МВт позволит практически полностью покрывать потребности фабрики в тепле.

Табачный дистрибьютор Тедис Украина окончательно проиграл дело на 431 млн грн. Верховный Суд отказал компании в удовлетворении иска о признании недействительным решения Антимонопольного комитета до данному штрафу, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев. Комитет оштрафовал дистрибьютора еще в декабре 2016 года за злоупотребление монопольным положением. После чего компания пыталась отменить данное решение в судебном порядке.

Украинская авиакомпания YanAir приостановила выполнение рейсов в Польшу, сообщили в аэропорту Одесса. Так, до 29 июля не будут выполняться полеты по маршруту Одесса – Краков. Предварительно причиной приостановки назвали поломку одного из самолетов перевозчика. После 29 июля рейсы в Краков будут выполняться 3 раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Цифра дня

$70 трлн

Составило совокупное состояние всех долларовых миллионеров в мире по итогам 2017-го року, увеличившись за год на 10,6%.

Цитата дня

Главный коммерческий директор группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко о многомиллионных премиях за победу в Стокгольмском арбитраже:

"Премия, которая используется для того, чтобы в обществе вызвать злость, зависть и ненависть, касается последнего выигрыша в Стокгольме по транзитному контракту. Как я уже писал, в этом арбитраже мы заработали более 8 тыс. грн каждой украинской семье"