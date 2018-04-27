Картина делового дня: замена купюр на монеты, арест акций Мотор Сичи и подготовка крупнейшего порта к концессии

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 27 апреля.

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Нацбанк ввел в оборот новые монеты номиналом 1 и 2 гривни, сообщили в пресс-службе регулятора. С 27 апреля их можно использовать при расчетах, в дальнейшем они полностью заменят бумажные купюры соответствующих номиналов. Также до 2020 года появятся монеты в 5 и 10 гривень. В НБУ обещают, что на инфляцию это не повлияет, зато будет способствовать увеличению безналичных расчетов в стране.

Украина в сотни раз занизила данные по экспорту леса в ЕС. Согласно украинской статистике, экспорт леса-кругляка в ЕС в 2016 году составил 840 тыс. т, а в 2017 году, после введения моратория Верховной Радой – только 2 тыс. т. В то же время, по данным Евростата, в 2017 году из Украины вывезли 477 тыс. т кругляка. А год назад, когда действовал частичный мораторий, в Евросоюз завезли 1,32 млн т. Таким образом, данные статистики Украины и ЕС расходятся в 238 раз.

Крупнейший украинский порт готовят к передаче в концессию, сообщили в Мининфраструктуры. Компания EGIS должна подготовить для министерства предварительное технико-экономическое обоснование концессионного проекта в порту Южный. По словам и.о. главы Администрации морпортов Райвиса Вецкаганса, реализация инвестиционного проекта на условиях концессии может увеличить перегрузочные мощности до 34 млн т в год.

Акции китайских инвесторов Мотор Сичи арестовали, говорится в решении Шевченковского районного суда Киева. Суд полностью удовлетворил ходатайство Службы безопасности и наложил арест на 56% акций компании. Запрещены любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца до окончания досудебного расследования.

Компании и рынки

Антимонопольный комитет оштрафовал Днипрогаз на 1,1 млн грн за злоупотребление монопольным положением, сообщила пресс-служба ведомства. Неправомерным признано выдвижение компанией требований по разработке новой проектно-технической документации. По данным Антимонопольного комитета, это привело к ущемлению интересов клиентов, которые вынуждены были нести дополнительные расходы и длительное время не получали газ в отопительный период. Днипрогаз входит в группу Региональная газовая компания Дмитрия Фирташа.

На фондовом рынке запретили работать сразу 11 украинским банкам и еще 11 компаний, говорится в решении Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Разрешения касаются управления ценными бумагами и андеррайтинга, дилерской, брокерской и депозитарной деятельности. Лицензии аннулированы в связи с неосуществлением лицензиатами профессиональной деятельности на фондовом рынке в период с 2017 года по 12 апреля 2018 года.

В Генпрокуратуре объяснили обыски порта Ника-Тера. Как сообщили в ГПУ, проведенные накануне обыски в морпорту бизнесмена Дмитрия Фирташа связаны с расследованием дела по факту умышленного уклонения от уплаты налогов предприятиями-экспортерами сельхозпродукции. Следствие установило, что продукция закупается у населения за наличные,без соответствующего удержания налога на доходы физлиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и соответственно не уплачивается налог на прибыль.

Wizz Air запустит новые авиарейсы из Украины. Согласно системе бронирования венгерского лоукостера, компания увеличивает общее число направлений из Киева с 21 до 23. Новые рейсы запланированы в Вену, Берлин и Франкфурт-на-Майне, однако с запуском последнего рейса Wizz Air откажется от полетов во Франкфурт-Хан.

Сухая Балка увеличила убыток в 7,5 раз, говорится в годовом отчете предприятия. Выкупленный Александром Ярославским у российского олигарха Романа Абрамовича рудник закончил 2017 год с отрицательным финансовым результатом в 1,2 млрд грн. В 2016 году убыток компании составлял 157,3 млн грн. В то же время, Сухая Балка увеличила чистый доход на 28% – до 4,4 млрд грн.

Украина и Израиль технически парафировали соглашение о зоне свободной торговли, сообщила замминистра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская. Это технический, "но важный процедурный вопрос", отметила она. Теперь стороны могут начать юридическую выверку текста. После вступления соглашения в силу, Израиль и Украина отменять 70-80% пошлин на промышленные товары, а также для некоторой агропродукции. В том числе Украина снизит тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.

Киевстар запустил новую услугу денежных переводов, сообщили в компании. Крупнейший украинский мобильный оператор создал онлайн-платформу для перевода средств между банковскими картами. Воспользоваться сервисом можно со смартфона, планшета или компьютера. Услуга доступна на сайте оператора, а также в приложении Мобильные деньги. Конкуренты Киевстара – lifecell и Vodafone запустили аналогичную услугу еще раньше – в 2017 и 2015 годах.

Богдан Моторс сменил убыток на прибыль. Согласно квартальной финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, автомобильная компания в первом квартале 2017 года получила 40,9 млн грн чистой прибыли. Аналогичный период прошлого года Богдан Моторс закончил с почти 60 млн грн чистого убытка. В первом квартале этого года чистый доход компании вырос на 33,8% – до 106,1 млн грн.

Карлсберг заработал в Украине больше миллиарда гривен по итогам 2017 года, говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине увеличила чистую прибыль на 8,1% в сравнении с 2016 годом – до чуть более 1 млрд грн. Чистый доход Карлсберга вырос на 17,9% и составил чуть более 6 млрд грн.

Укрнафта увеличила прибыль в 17,7 раза, говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Крупнейший в Украине нефтедобытчик в первом квартале этого года получил 1,3 млрд грн чистой прибыли, что на 1,2 млрд больше чем в прошлом году. Чистый доход компании вырос на 25,9% – до 8,3 млрд грн, валовая прибыль увеличилась на 49,6% – до 4,8 млрд грн.

Цифра дня

24,5 млрд грн

Дивидендов получит государственный Нафтогаз Украины как 100-ный акционер компаний Укргаздобыча и Укртранснафта.